Fallece Batiste Martí, el primer vacunado de covid en Valencia

Batiste Martí, el primer valenciano que recibio la vacuna contra el covid en diciembre, falleció este miércoles a los 86 años. El hombre seguía como residente en la residencia Virgen del Milagro de Rafelbunyol, el mismo lugar donde los sanitarios iniciaron el proceso de vacunación contra el virus en aquel diciembre de 2020. La localidad de l'Horta Nord conoció la noticia ayer por la tarde a través de la megafonía del bando municipal, tal y como han confirmado a Levante-EMV fuentes del consistorio. El entierro se ha llevado a cabo esta mañana a las 11 horas en la Pobla de Farnals, pueblo natal de Martí.

"Si puedo ser el primero, mejor que el segundo", afirmaba Batiste horas antes de la vacunación. Y fue el primero. Pese a todo, se mostraba "un poco nervioso". Fruto de esos nervios le habían conciliar el sueño la noche previa a la inyección. Batiste se hizo famoso con su "enxufa-li", antes de recibir la dosis. "Ha sigut una punxaeta i au", aseguraba.

Texto: EFE

Mensaje para negacionistas

Dos años después de ser el primer vacunado, Batiste, natural de la Pobla de Farnals, viudo, padre de tres hijos y abuelo de siete nietos, aseguraba a este diario que su estado de salud general «es casi el millor possible. Estic més major, però estic fenomenal», afirma en su 'valencià apitxat'. El anciano confesaba a este diario, que que se sentía aún más orgulloso que aquel día. «Yo volvería a hacer lo mismo una y mil veces. Me siento muy orgulloso. No quiero que venga otra pandemia, no, pero si fuese así yo me pondría el primero de la fila. Era importante que la gente viera que no tenía miedo. Si lo hubiese tenido, no me habría pinchado, pero yo confío mucho en los médicos, que son los que saben de esto», explica, junto a su hija Pilar, desde el mismo patio donde aquel día fue protagonista inesperado. «¿Reacción? Qué va. Sólo sentí un poco de dolor en el brazo, pero a los tres días se me fue».

Ya entonces, el primer vacunado tenía una mensaje para los negacionistas «Yo me vacuné y lo volvería a hacer porque es lo que hay que hacer. Negacionistas de esos hay en todas partes y no podemos hacer nada», manifiestaba.