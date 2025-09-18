Locura en Paterna por un viaje a Madrid

El Ayuntamiento de Paterna vuelve a impulsa una nueva edición del programa de viajes para mayores este otoño y ofrece un nuevo destino. El plan es ir a Madrid a ver el musical El Rey León. La propuesta ha tenido una acogida masiva desde el primer momento, ya que hoy jueves, primer día de inscripciones, en tan solo dos horas ya se habían superado las 700 solicitudes, lo que refleja la gran demanda que generan estas iniciativas municipales.

Con el objetivo de atender esta demanda y que ningún mayor se quede sin plaza, como novedad en esta edición se ha decido ampliar en 200 plazas la capacidad respecto a anteriores convocatorias, alcanzando un total de 800 participantes. El viaje, subvencionado por el consistorio, tiene un precio de 96 euros por persona e incluye una estancia de día y medio en régimen de pensión completa en un hotel de 4 estrellas, una visita guiada a Alcalá de Henares y entrada al teatro Lope de Vega de Madrid para disfrutar del espectáculo El Rey León.

En la Oficina de Atención a las Personas Mayores de Paterna esta mañana para inscribirse al programa de Viajes / L-EMV

Los viajes se realizarán en cuatro turnos: del 19 al 20 de octubre, del 26 al 27 de octubre, del 4 al 5 de noviembre y del 9 al 10 de noviembre.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que "en esta ocasión hemos querido ampliar el número de plazas para atender la demanda y que ningún mayor de Paterna que desee participar en estos programas, que combinan ocio y cultura, se quede sin la oportunidad de viajar". Asimismo, el primer edil ha recordado que "en Paterna se vive muy bien" y que precisamente por eso "no es casualidad que lideremos el ranking de ciudades con mayor esperanza de vida en la provincia. Cada vez son más los paterneros y paterneras mayores volcados en la vida municipal y queremos seguir atendiendo esta demanda social, ofreciéndoles alternativas de ocio que redunden en su bienestar".

Las inscripciones en este viaje pueden formalizarse en la Oficina de Atención a las Personas Mayores, abierta hoy jueves y mañana viernes 19 de septiembre, en horario de 8:30 a 14:00 horas. Con esta nueva excursión, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con los mayores, promoviendo actividades que fomenten la convivencia, el envejecimiento activo y el disfrute de la cultura.