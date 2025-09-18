El monumento homenaje de la dana de Revivim se ubicará en Villa Amparo

El monumento en memoria de los voluntarios y fallecidos en Paiporta por la dana se ubicará en Villa Amparo. Así lo han informado desde la organización del Festival Solidario Revivim Paiporta, tras la votación realizada entre todas las asociaciones participantes.

Más de 31 asociaciones locales, en colaboración con el Ayuntamiento de Paiporta, hicieron posible un evento musical el pasado mes de mayo que ya se considera histórico para la localidad, y donde se recaudó fondos para levantar este monumento, del escultor Andy Rubio, de Godelleta, y el arquitecto Jaume Chiralt, de Moncada.

Este monumento nace como símbolo de memoria, respeto y solidaridad. Su base, formada por miles de botas, rinde homenaje al esfuerzo colectivo de voluntarios, militares, cuerpos de seguridad, personal sanitario, servicios de emergencia y vecinos que, unidos, salvaron vidas y apoyaron a los afectados. Sobre esta sólida base se alzarán las olas de la dana, fusionándose con figuras humanas que representan la dramática labor de rescate de víctimas y supervivientes.

La escultura homenaje a víctimas y voluntarios de la dana. / Revivim

"Nuestra intención inicial era inaugurar este monumento en el primer aniversario de la dana, pero debido a sus dimensiones y a la necesidad de cimentación, no es posible instalarlo en esa fecha. Además, están previstas obras de alcantarillado en todo el pueblo, lo que impide llevar a cabo la colocación en los plazos previstos. Por este motivo, hemos decidido que el monumento se inaugurará en el primer aniversario del Festival Revivim Paiporta, en mayo de 2026", señalan desde la organización de Revivim Paiporta..

Desde el colectivo piden paciencia a sus socios, a los cuales irán informando de todos los avances y novedades relacionadas con este proyecto tan especial para nuestro pueblo. "Aprovechamos para dar las gracias a todas las asociaciones, entidades y personas que han colaborado y siguen colaborando para que este sueño colectivo se haga realidad", señalan.