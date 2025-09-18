Paiporta reclama a la Diputación recursos técnicos para afrontar la gestión de los fondos dana

La vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, ha recibido hoy a los diputados provinciales de Compromís, Dolors Gimeno y Pau Andrés, en una jornada de trabajo centrada en trasladar las principales necesidades del municipio a la Diputación de Valencia. El objetivo del encuentro ha sido poner sobre la mesa los proyectos prioritarios para Paiporta y establecer sinergias que permitan una respuesta eficaz desde el ámbito provincial.

Tras una primera reunión de trabajo para abordar las necesidades municipales, la visita ha continuado con un recorrido por el municipio para conocer de primera mano la evolución de las obras de recuperación de infraestructuras tras la dana.

“Hay que seguir trabajando desde la proximidad y la cooperación institucional para garantizar que Paiporta vuelva a vivir sus calles y plazas. Las obras y las mejoras deben ir acompañadas de vida, de comunidad. Es hora de recuperar nuestro tejido social”, ha destacado Marian Val durante la jornada.

Durante el encuentro, se ha puesto en valor el trabajo del personal técnico del Ayuntamiento, que está asumiendo la gestión de cerca de 200 millones de euros en proyectos vinculados a la reconstrucción post-dana, una cifra cien veces superior a la habitual en inversiones municipales.

Pese al enorme esfuerzo y profesionalidad de la plantilla del ayuntamiento, Val ha trasladado la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos para hacer frente a este reto. En este sentido, los diputados provinciales de Compromís se han comprometido a trasladar esta reivindicación y a explorar fórmulas como la ampliación de bolsas de técnicos o la puesta en marcha de programas específicos de apoyo técnico para los municipios.

Además, entre las cuestiones trasladadas a la Diputación, se han destacado actuaciones de mejora urbana para convertir calles y plazas en espacios habitables, accesibles y vivos, donde la ciudadanía pueda reencontrarse y reforzar los vínculos comunitarios. Asimismo, se ha planteado la necesidad de apoyo a proyectos sociales, culturales y de dinamización económica que ayuden a consolidar esta recuperación del municipio desde una mirada integral e inclusiva.

Bono Comercio: reactivar el tejido local

En el marco de las políticas de apoyo post-dana, desde el Ayuntamiento de Paiporta se ha destacado la puesta en marcha del Bono Comercio, una iniciativa impulsada por Compromís en la Diputación de Valencia, que ha permitido ofrecer apoyo directo al comercio local.

Esta campaña, desarrollada en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia, ha ofrecido bonos de 50 euros para compras en establecimientos del municipio, con el objetivo de fomentar el consumo de proximidad y contribuir a la reactivación de la economía local.

“Con este programa no solo ayudamos al pequeño comercio a recuperarse tras un episodio tan duro, sino que también apostamos por un modelo económico más justo, sostenible y cercano”, ha afirmado la diputada provincial Dolors Gimeno.

Paiporta forma parte de los 26 municipios valencianos más gravemente afectados por la dana, y ha sido incluida en este plan específico para incentivar el consumo y reforzar el tejido económico y social.