Parc Tecnològic quiere reducir la presencia de 5000 vehículos al día

La EGM Parc Tecnològic Paterna celebró la VI edición de la Mesa de la Movilidad, en la que participaron decenas de empresas junto a representantes de la EGM y del Ayuntamiento de Paterna. La sesión giró en torno a la presentación del nuevo estudio de necesidades de estacionamiento que pone cifras al déficit de plazas de aparcamiento.

El informe de IDOM, realizado con financiación de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo (INENT 2 2025) ofrece, por primera vez, una radiografía exhaustiva de la oferta y la demanda de aparcamiento en el parque. Según el estudio, actualmente trabajan de forma presencial en el Parque Tecnológico 14.633 personas, de las cuales el 93% accede en coche, lo que se traduce en la necesidad de 12.247 plazas de estacionamiento diarias. Sin embargo, la oferta disponible es de 9.644 plazas, distribuidas entre estacionamientos en parcela, vía pública y bolsas, lo que genera un déficit de 2.603 plazas que se traduce en saturación, estacionamientos indebidos y pérdida de calidad urbana. Este estudio no valora visitantes ni otros desplazamientos al parque, por lo que el número real superaría las 3.000.

Coche compartido y transporte alternativo

El informe, presentado por Francesc Arechavala, director de proyectos de IDOM, no se limita a proponer la creación de nuevas bolsas de aparcamiento, sino que plantea un auténtico cambio de paradigma en la movilidad del parque. Según el estudio, la combinación de medidas como el aumento del teletrabajo del 5,5% actual al 10%, la reducción del uso del vehículo privado en favor de alternativas como el autobús, la bicicleta o los desplazamientos a pie, y la mejora de la ocupación media de los coches de 1,05 a 1,3 personas por vehículo, podría reducir el número de vehículos que acceden diariamente al parquehasta 5.028.

Solo la tercera medida —el impulso decidido al coche compartido— permitiría pasar de los 12.247 vehículos actuales a apenas 9.016 diarios (3.231 coches menos), mientras que la mejora del reparto modal supondría 1.139 coches menos y el incremento del teletrabajo evitaría la entrada de otros 658. Aunque el potencial de reducción es aún mayor, el estudio concluye que alcanzar un descenso de unos 3.200 coches diarios sería suficiente para eliminar por completo el déficit de aparcamiento, sin necesidad de acometer grandes inversiones en nuevas infraestructuras.

En paralelo, el estudio recomienda optimizar el uso de los estacionamientos privados ya existentes, reorganizar y urbanizar las bolsas de aparcamiento actuales y habilitar nuevas áreas estratégicas en el entorno, con un potencial de hasta 462 plazas adicionales. Esta combinación de medidas, según los técnicos de IDOM, es la vía más eficaz para lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de aparcamiento y garantizar la movilidad en el Parque Tecnológico.

Tanto la gerente de la EGM, Manuela Pedraza, como su presidente, Antonio Alagarda, subrayaron que “la EGM en colaboración con el Ayuntamiento, seguirá impulsando inversiones en infraestructuras que mejoren la movilidad, pero este informe deja claro que la solución pasa también por un cambio de hábitos. Es imprescindible que empresas y trabajadores se impliquen adoptando medidas como el coche compartido, el teletrabajo o la flexibilidad horaria, al tiempo que las administraciones competentes continúen reforzando la oferta de transporte público”.

Mesa de Movilidad de Parc Tecnològic / L-EMV

Actuaciones municipales

El Ayuntamiento de Paterna, representado por el concejal y portavoz socialista David Fortea, el coordinador de Promoción Económica José María Martínez y la arquitecta municipal Paula Guillem, presentó el paquete de inversiones ya ejecutadas para aliviar la presión sobre el aparcamiento en el Parque Tecnológico. Entre ellas destacan la habilitación de solares en puntos estratégicos como la calle Leonardo Da Vinci, Ronda Guglielmo Marconi, o las zonas situadas bajo los puentes de Benjamin Franklin, entre otras.

Estas actuaciones se verán reforzadas con nuevos proyectos, como el acondicionamiento de un solar en la calle Charles Robert Darwin y la optimización de un espacio adicional en Leonardo Da Vinci, ambos cofinanciados por el Ivace con una dotación de 175.000 euros. Estas inversiones se complementan con la mejora de accesos peatonales y la ordenación de áreas ya existentes.

En paralelo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha recientemente el nuevo servicio de transporte municipal gratuito, accesible mediante la tarjeta de transporte de Paterna, que dispone de una flota 100% eléctrica. Este servicio pretende ofrecer alternativas reales al vehículo privado para el 8,8% de los trabajadores del parque que residen en Paterna.

A este respecto, el portavoz del equipo de gobierno municipal, David Fortea puso en valor “la puesta en marcha de este servicio gratuito que también conecta nuestras áreas empresariales y que nos permite estar a la vanguardia de la movilidad urbana manteniendo así una ciudad más conectada, integrada y sostenible facilitando los desplazamientos diarios de nuestros vecinos”