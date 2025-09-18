El PP lleva a la diputación condenar al concejal del PSPV de Moncada

El Partido Popular de la Diputación de València ha presentado una moción para condenar y pedir la dimisión de Martín Pérez, el concejal socialista de Moncada que protagonizó una trifulca con un grupo de jóvenes durante una discomóvil de las fiestas patronales de la localidad.

En la moción que se debatirá en el pleno de la corporación del próximo martes, el PP argumenta que Martín Pérez «inició y protagonizó un altercado violento en uno de los conciertos de fiestas, y se abalanzó violentamente contra jóvenes situado a pie de escenario».

El PP indica que «existen grabaciones de vídeo en las que se aprecia la realización de gestos y cortes de manga desde el escenario, para, acto seguido, dar un salto con una patada dirigida a los jóvenes». En este sentido, apuntan que «no es la primera ocasión que este concejal actual de manera poco ejemplar. Se trata de una conducta reiterada que deja en muy mal lugar al Ayuntamiento de Moncada y no responde a una conducta ejemplar que se le presupone a un representante público municial».

Redacción Levante-EMV

En el documento firmado por la diputada Reme Mazzolari, se relata que las fiestas patronales «han de ser un ámbito de convidencia y respeto, y la violencia resulta absolutamente incompatible con el ejercicio de cualquier cargo público, y con más razón si se ostentan responsabilidades en Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que exigen ejemplaridad y autocontrol».

Con todo ello, el PP plantea al pleno provincial, «condenar públicamente toda forma de violencia en actos festivos y espectáculos públicos, reafirmando el compromiso de la Diputació de València con la convivencia, el respeto y la seguridad». Al mismo tiempo, propone «rechazar la conducta de Martín Pérez» por su «supuesta agresión» por «resultar incompatible con la ejemplaridad exigible a un cargo público, especialmente por ostentar responsabilidades en Seguridad Ciudadana y Protección Civil, sin perjuicio de la presunción de inoncencia y de la resolución judicial que proceda».

Cese de Protección Civil

En este sentido, instan al propio Pérez Aranda a presentar su dimisión inmediata de todos los cargos y responsabilidades públicas, «incluyendo su cese como jefe de la Agrupación de Protección Civil de Moncada». Así, apunta la propuesta de acuerdo de la moción, «en caso de no hacerlo, instar al Ayuntamiento de Moncada a retirar de manera inmediata a Martín Pérez Aranda todas sus delegaciones».

La moción que se debatirá y votará en la diputación sobre Martín Pérez, se suma a la petición presentada por la oposición de Moncada, formada por el PP, Ciudadanos y Vox (diez ediles de la coporación municipal) de convocar un pleno extraordinario para abordar la polémica pelea del concejal de Moncada. Durante la sesión plenaria, de momento sin fecha, pretende reprobar al regidor de Seguridad Ciudadana por su conducta y solicitarán su dimisión de todos sus cargos. Así, durante el pleno también instarán a la alcaldía (que ostenta la socialista Amparo Orts,pareja de Martín Pérez) a retirar las delegaciones en Fiestas y Seguridad Ciudadana; así como acordar su cese como jefe de la agrupación de Protección Civil y comunicar a la asociación de agrupaciones de este ente la reprobación de Pérez en el pleno.