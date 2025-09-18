Alerta vecinal por la retirada de amianto en Moncada: "Tenemos que cerrar ventanas, pero el mercado está con las puertas abiertas"

Los vecinos de la calle Fernando el Católico de Moncada han mostrado su preocupación por el desmontaje del techo de fibrocemento de una nave situada justo enfrente del Mercado Municipal. Se trata de una nave donde estaba situado el antiguo Mercadona, que va a ser derribada para la construcción de una residencia para estudiantes. Antes de comenzar con el derribo, los operarios están desmontando el techo de uralita, un componente altamente contaminante.

La contaminación por fibrocemento es peligrosa debido a que puede contener amianto, y la inhalación de sus fibras puede causar asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, enfermedades que a menudo se manifiestan décadas después de la exposición. La peligrosidad de un material con amianto depende de su facilidad para liberar fibra, el tipo de amianto que contiene y su estado de conservación.

Es por eso que los operarios que están procediendo a su desmontaje van equipados con monos y máscaras, que se quitan una vez finalizado el trabajo. Del mismo modo, la empresa que está procediendo al desmantelamiento, ha buzoneado por las viviendas colindantes un comunicado, donde piden a los vecinos que cierren ventanas y no tiendan ropa en el exterior, mientras que duren los trabajos.

"Desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de septiembre, de 8.00 a 14.00 horas, se procederá a la retirada de cubierta de fibrocemento en el edificio de la avenida Fernando el Católico 2. Se ruega a los señores vecinos, por precaución, mantener las ventanas cerradas y no tender ropa en el exterior durante este tiempo".

Misiva depositada en los buzones de los viviendas colindantes a la nave. / L-EMV

Una advertencia que los vecinos se han tomado muy en serio y cumplen, preocupados por su salud. Es por eso, que algunos de los residentes no entienden que esa misma advertencia no se le haya hecho al mercado municipal, que está justo enfrente de las obras: "La puerta es automática, y se abre constantemente dejando al descubierto los primeros puestos que son todos de alimentación. No vemos normal que a nosotros los vecinos nos digan que no abramos las ventanas, y, en cambio, los alimentos y los trabajadores estén expuestos, que eso es muy contaminante", señala uno de los vecinos.

En ese sentido, los residentes piden que al menos durante la retirada del techo de fibrocemento, cierren la puerta del Mercado que da a la calle Fernando el Católico, y dejen abierta la otra puerta, que da a la calle del Árbol. "Si hay dos puertas, no sé por qué no toman precauciones y dejan cerrada la puerta que da a las obras y así se evita que sigan entrando el polvo", explican. Además, señalan que las placas de amianto las desmontan por la mañana, pero vienen a retirarlas por la noche "y solo hay una pequeña vaya que limita el acceso".

"No hay peligro"

El Ayuntamiento de Moncada, desde el área de Mercados, afirman que no es necesario cerrar el acceso al recinto situado justo enfrente de la nave donde se está desmontando el techo de fibrocemento. "No hay necesidad porque solo va a entrar polvo en suspensión, no restos de amianto", señala el responsable del área, Álvaro Gonzalvo, quien afirma que la empresa encargada de hacer el desmontaje ha tomado todo tipo de precauciones: "Cuentan con el certificado ECUV ( Entidad Colaboradora Urbanística de la Generalitat Valenciana) y han contratado a una empresa específica para desamiantar, con el pertinente permiso de conselleria. Además, en la obra cuenta con un coordinador de salud pública que garantiza que el procedimiento se está realizando correctamente y sin peligro", señala Gonzalvo.

La grua justo enfrente del supermercado que está en el mercado municipal de Moncada. / L-EMV

En cuanto al ruego emitido desde la empresa a los vecinos, pidiéndoles que cierren las ventanas y no tiendan, desde el consistorio firman que es por el polvo en sí, no porque sea contaminante, aunque en las misivas depositadas en los portales especifican que es por la retirada de fibrocemento.

Si se cumplen los plazos previstos, las obras ya finalizarán este viernes 19 de septiembre y acabará con la preocupación que tienen los vecinos, muchos de edad avanzada.