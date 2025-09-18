Ya es oficial: El pueblo de la dana con un puente dedicado a Madrid

El puente de la CV-403 que cruza el barranco del Poyo a su paso por Torrent ya es oficialmente el puente de la Comunidad de Madrid. Esta mañana, el conseller de Movilidad, Vicent Martinez Mus, ha asistido al acto de inauguración de este reconocimiento junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado y el viceconsejero de Transportes de Madrid, José María García así como el gerente del consorcio de transportes madrileño, Pablo Rodríguez Sardinero.

Tras destapar la placa colocada en el puente, muchos abrazos y besos en un día "emocionante" y "de agradecimiento" los representantes públicos han mencionado la emoción de este reconocimiento a los cientos de trabajadores que vinieron a prestar servicio en la dana con los autobuses verdes de Madrid que hicieron de lanzadera cuando el sistema de movilidad público había quedado destrozado por la riada.

Llegaron los primeros días de noviembre y se fueron a finales de junio, cuando reabrió el servicio de Metrovalencia "en un tiempo récord", han dicho los representantes de las distintas instituciones, todos del Partido Popular.

“En Valencia y su área metropolitana hay 2.700 millones de desplazamientos al día, el 30 de octubre no había ningún medio de transporte para hacerlos. ni uno. No había ninguna infraestructura. No teníamos 140.000 vehículos particulares. La situación era dantesca y traumática: era un reto. Esa normalidad 11 meses después casi la tenemos alcanzada. Orgullosos haber podido hacer en tiempo récord, cosas que parecían imposible y eso ha sido gracias a la ayuda también en la Comunidad de Madrid", ha dicho el conseller.

Sin nada a cambio

El viceconsejero madrileño ha dicho que la solidaridad es “ofrecer sin pedir nada a cambio, sin condiciones ni pegas” y eso es lo que considera que hizo Madrid con la Comunitat Valenciana. “No preguntamos si necesitaban ayuda, la prestamos”, ha dicho, en lo que es un "orgullo para un servidor público".

Buses lanzadera aparcados junto a la Plaza Unió Musical de Torrent / L-EMV

Por su parte, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que el puente que une la ciudad de l’Horta Sud y la Comunidad de Madrid es mucho más largo que el que lleva ahora su nombre. El reconocimiento a los conductores y conductoras que fueron más que profesionales, fueron “una mano amiga” ha dicho, es solo el “inicio de un puente de 300 kilómetros que nos conecta con nuestros hermanos madrileños”.

Folgado también ha anunciado que uno de los 45 convoys que se trasladaron durante siete meses a prestar servicio en la emergencia en Torrent Paiporta y Picanya se quedará en la Plaza Unió Musical en forma de homenaje. “Para que nunca olvidemos lo que habéis hecho por nosotros”, ha dicho la alcaldesa.

El acto de inauguración ha sido bajo una gran carpa en la rotonda del puente CV-403. Al evento han asistido representantes de las empresas que han ejecutado la obra, así como de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y del consorcio de transportes madrileño. A diferencia de otros actos celebrados en Torrent, esta vez no ha habido grupos de ciudadanos protestando por la gestión de la dana y gritando 'Mazón, dimisión', como ha pasado en otras inauguraciones. Con todo, sí ha habido algún espontáneo que circulaba por el puente que, al ver tantas autoridades y un atril para dar un discurso, ha bajado la ventanilla del coche para gritar a su paso, el mismo mensaje: 'Mazón, dimisión'.".