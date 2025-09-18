Quart de Poblet beca a jóvenes deportistas para apoyar el talento y esfuerzo local
La convocatoria de inscripción a estas ayudas permanece abierta hasta el próximo 29 de septiembre
El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha anunciado la apertura de la convocatoria de becas para jóvenes deportistas 2025, con el objetivo de apoyar el talento y esfuerzo de atletas de la localidad en las diferentes disciplinas deportivas. Una iniciativa impulsada por el Área de Deportes de Quart de Poblet, con la que se busca fomentar el deporte y dar respaldo a quienes buscan mejorar su rendimiento.
Las becas para jóvenes deportistas son de carácter individual, y su principal objetivo es el respaldo de los y las deportistas que compiten en nombre de Quart de Poblet, ofreciendo de esta manera los recursos económicos necesarios para facilitar su desarrollo y proyección deportiva.
Las personas interesadas en recibir una de estas becas pueden presentar su solicitud, debidamente cumplimentada y firmada de forma electrónica, en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Quart de Poblet, donde también se encuentra toda la información relativa a las bases y la documentación necesaria para participar.
Requisitos para la beca
Entre los requisitos establecidos para solicitar ser beneficiario o beneficiaria de una de las becas, se establece ser mayor de 10 años en fecha de solicitud de las ayudas y menor de 31 años a fecha de presentación de la solicitud; estar empadronados en Quart de Poblet; y estar en posesión de la licencia federativa en vigor de la modalidad deportiva correspondiente.
Además, deberá cumplirse una de las siguientes condiciones: ser deportista de élite nacional; ser deportista de la Comunitat Valenciana; ser deportista de proyección futura no incluidos en listas oficiales, con acreditación de la Federación correspondiente y ser menor de 14 años a fecha de presentación de la solicitud. La cuantía máxima a conceder será de hasta 1.000 euros como máximo por solicitante, cuantía que variará en función del nivel de élite de competición, ya sea nacional, autonómico o con proyección, sumado también a los resultados deportivos y logros conseguidos.
Con estas becas, Quart de Poblet quiere reforzar su "compromiso con la juventud y con los valores que el deporte aporta a la sociedad, apostando de manera decidida por el talento, la disciplina y la superación personal de los deportistas locales".
