Torrent abre las puertas de su Feria del Automóvil

La Avenida del Vedat de Torrent se ha convertido en el epicentro de la movilidad sostenible con la apertura de una nueva edición de la Feria del Automóvil de Torrent, que permanecerá abierta hoy y mañana de 10:00 a 19:30 horas.

El público puede conocer de cerca una amplia selección de vehículos eléctricos, híbridos y a gas, gracias a la participación de los principales concesionarios torrentinos: HIMASA, que presentará las marcas Omoda y Jaecco; GRUPO CANO, con vehículos de BYD, Mitsubishi, KGM, Subaru, Foton y Kia; NEMESIO, con los EVO a gas propulsados por GLP o GNL; GRUPO GINESTAR, que llevará sus últimas novedades de Renault; FERTO, que presentará modelos de Peugeot, Opel y Leapmotor; FARMACIA MARÍA GÓMEZ LOBO, que ofrecerá un expositor de sillas de ruedas para personas con movilidad reducida; así como las empresas FCC y MOVUS, que se suman a la muestra como entidades comprometidas con la movilidad sostenible.

La concejala del Área de Movilidad, Sonia Roca, acompañada por la concejala de Movilidad, Adelina González, ha visitado esta mañana la muestra y ha destacado que el objetivo municipal es “seguir trabajando para que la Feria crezca año a año y se convierta en un referente dentro del sector”, animando a la ciudadanía “a visitar los expositores, disfrutar del buen ambiente y comprobar los beneficios de la movilidad sostenible”.

Un Torrent más sostenible

La Feria del Automóvil se enmarca en la estrategia municipal para avanzar hacia un Torrent más sostenible, que incluye la instalación de paneles solares en edificios públicos, la ampliación de la red de cargadores para coches eléctricos, así como la instalación de estaciones de bicicletas eléctricas y la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos a la flota de la Policía Local y otros servicios municipales.

Chust, Roca y Folgado, con uno de los stands de la feria / L-EMV

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha remarcado que esta Feria “supone una concienciación ambiental, un impulso a la economía local y una demostración de los últimos avances en tecnología”, agradeciendo “la confianza que los responsables de las empresas torrentinas depositan, una vez más, en este evento crucial para acelerar la transición hacia un futuro más limpio y eficiente en el transporte”.

Folgado ha añadido que, además de permitir conocer de primera mano las ventajas de los vehículos eléctricos y a gas, “esta exposición nos permite poner en valor el trabajo que se realiza desde los concesionarios de Torrent, dar un impulso a la economía local, promocionar la imagen de nuestra ciudad y reafirmar nuestro compromiso por seguir construyendo un futuro más verde y sostenible”.

Con esta nueva edición, la Feria del Automóvil de Torrent se consolida como un escaparate de innovación y compromiso medioambiental, invitando a vecinos, vecinas y visitantes a descubrir las últimas tendencias en transporte responsable y a sumarse a la construcción de un municipio cada vez más sostenible.