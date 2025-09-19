Agricultura reparará un puente y un paso agrario afectado por la dana en Quart

El Ministerio de Agricultura reparará un paso agrario y un pequeño puente sobre el barranco en Quart de Poblet. Ese es el compromiso que ha arrancado la alcaldesa del municipio de l’Horta Sud, Cristina Mora, a la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, durante la reunión mantenida en el ayuntamiento, previa a la visita a los campos y balsas afectadas.

Los técnicos han propuesto a la representante del Ministerio varias actuaciones urgentes, que no estaban previstas dentro de los 4,3 millones de euros, aprobados en inversiones para mejorar la zona agraria de Quart de Poblet. El objetivo de estas nuevas acciones es salvar la funcionalidad de la red de caminos rurales, que permitan que las campañas de cítricos y kakis y demás cultivos de invierno del entorno del barranco del Poyo, no se vean afectadas. Así, se ha planteado la reparación de un puente sobre el barranco y dos vados, uno en el propio Poyo y otro en el barranco de Gallego, que son imprescindibles para permitir que los agricultores puedan recolectar sus cosechas.

Puente sobre el que van a actuar en Quart de Poblet. / A.Q.P.

El problema del cruce en el barranco de Gallego es que la losa que lo cubría fue arrancada con la riada y no permite que el agua del barranco discurra con normalidad, causando un efecto presa que, con una lluvia mínima podría impedir el tránsito de vehículos y, en consecuencia, la recolección de las cosechas.

Es por eso, que ha sido la propia Begoña García la que ha anunciado que incorporarán esas peticiones y Tragsa, empresa destinada a la reparación, acudirá con técnicos municipales a la zona, para establecer un plan de trabajo.

Pilar Olaya

Cerca del 60% de los campos afectados por la dana en el término de Quart de Poblet ya han sido reparados por el Ministerio de Agricultura. En concreto, 256 de las 444 parcelas afectadas, que recibir 2,4 millones de euros. Así lo ha confirmado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, quien ha podido comprobar este jueves, in situ, los trabajos de reconstrucción en el municipio, acompañada de algunos de los 64 agricultores y ganaderos afectados por los daños de la dana, que ya han recibido más de 477.195 euros de las ayudas directas del Ministerio. En total, el Estado va a invertir solo en Quart, 4,3 millones de euros en la recuperación del potencial productivo, así como en reparación de comunidades de regantes y caminos rurales dañados por la dana en Quart de Poblet (Valencia).

Begoña García, acompañada por la comisionada de la dana, Zulima Pérez, la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, así como los técnicos encargados, ha asegurado ante los representantes de las comunidades de regantes y los agricultores afectados, que “las ayudas directas son solo una parte de la inversión en la recuperación que realiza el ministerio para el sector agrario”. “Prometimos estar y seguiremos aquí hasta que cada afectado esté recuperado y listo para volver a su actividad, vamos a ayudar con todo lo que sea necesario el tiempo que sea necesario”, ha añadido.

Cristina Mora alcaldesa), Zulima Pérez(comisionada), y Begoña García (secretaria de Estado) / L-EMV

La secretaria de Estado ha subrayado la labor de limpieza, reparación y preparación realizada por el Gobierno de España desde el mes de enero en las comunidades de regantes de Quart de Poblet. En total, se van a destinar 1.024.603 euros a estos trabajos, que afectan a tres comunidades de regantes.

Las principales actuaciones consisten en el acondicionamiento de balsas, limpieza mecánica de acequias y vallados, retirada de residuos en derramadores y reparación de acequias y tuberías.

640 kms de manguera para riego

En cuanto a las parcelas, completamente arrasadas ,se arrancó los naranjos, porque estaba muertos, se ha recogido los sedimentos y transportados a una parcela de Chiva, donde se han triturado, se han rellenado los campos para nivelar la parcelas, se han colocado las plantas por parte de los agricultores y se ha implantado un sistema de riego por goteo. Ya hay instalados 640 kms de manguera para esas 256 parcelas, y 1.6 millones de euros ya empleados en esas parcelas.

76,8 millones en ayudas directas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha concedido 76,8 millones de euros sólo en ayudas directas a 9.136 agricultores y ganaderos afectados por los daños ocasionados por la dana en las provincias de Albacete, Almería, Cuenca, Málaga y, principalmente, Valencia. Estas subvenciones están destinadas a compensar las pérdidas sufridas por las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.

Marca de lodode la planta de Pla de Quart. / L-EMV

El Gobierno de España ya ha movilizado recursos por valor de 16.600 millones de euros para atender más de 452.670 solicitudes. Además, el ministerio ha concedido 395.340 euros en ayudas para los 107 agricultores arroceros que no han podido sembrar esta temporada. Además, tiene en reparación infraestructuras agrarias, como caminos rurales, (ya ha actuado en 1.300 kilómetros en 43 municipios); comunidades de regantes (106 proyectos iniciados por más de 80 millones de euros), y parcelas agrícolas y viveros, con más de 22,8 millones de euros ejecutados.

En cuanto a las ayudas a explotaciones por daños en infraestructuras agrarias que reparen los titulares con medios propios, ya se han publicado 4.561 beneficiarios, por un importe total de 43 millones de euros, cuyo abono se realizará próximamente. También se ha publicado un listado de viveros con 31 beneficiarios, por un importe total de 2,3 millones de euros. Igualmente, se prevé una compensación de 11.800 euros por hectárea para explotaciones fuertemente dañadas que están situadas próximas a cauces y son susceptibles de convertirse en suelo de dominio público hidráulico.

Estado aún de alguna parcela. / L-EMV

También se ha publicado un listado de 2.579 beneficiarios de las ayudas para compensar la diferencia entre el valor de los daños peritados y la cantidad con la que han sido indemnizados los agricultores y ganaderos que tenían contratada una póliza de seguro, por un importe de 12,8 millones de euros.