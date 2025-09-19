Un autobús exclusivo de Xirivella a València todo el día
La línea 161C funciona de manera ininterrumpida de lunes a viernes entre las 7 y las 21 horas
Xirivella dispone de una línea directa y exclusiva de autobús con València que funciona de manera ininterrumpida de lunes a viernes entre las 7 y las 21 horas. Se trata de la línea 161C, que hasta ahora solo ofrecía servicio a primera hora del día y que, gracias a la gestión municipal, se amplía para cubrir toda la franja horaria laboral.
La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha recordado que esta mejora “no llega de un día para otro, sino que es fruto de un trabajo continuado desde el inicio de mandato junto a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y a la ATMV. “Desde el principio teníamos claro que había que actuar en materia de movilidad. Abordamos de inmediato la situación del autobús, porque era prácticamente el único medio de transporte continuo del que disponíamos y estaba en muy malas condiciones”.
De un transporte obsoleto a un modelo renovado
En solo dos años “hemos conseguido mejorar el servicio en todos los aspectos: contrata nueva, autobuses eléctricos, más frecuencias, marquesinas renovadas, una aplicación con información a tiempo real y ahora esta línea exclusiva.”
A pesar de estas mejoras, la alcaldesa ha subrayado que todavía existen dificultades que condicionan la movilidad de Xirivella. “El tráfico y la V-30 siguen siendo nuestro gran cuello de botella. Por ellos estamos en negociaciones con el Ministerio de Transporte y Movilidad sostenible para trabajar en compensaciones al proyecto de ampliación de la V30 y reducir el impacto en nuestra localidad”.
Asimismo, Bartual ha señalado que la línea C3 de Cercanías sigue siendo “otra gran deuda pendiente con nuestro municipio y con toda la comarca. No vamos a dejar de reivindicar mejoras en la línea como el desdoble y la electrificación”.
“La línea 161C es un paso adelante muy importante. Con ella conseguimos oxigenar las otras rutas y ofrecer a la ciudadanía de Xirivella una alternativa rápida y directa. “Sin embargo, sabemos que la movilidad es uno de los grandes retos de nuestro municipio. Con esta línea exclusiva conseguimos mejorar la conexión con Valencia y aliviar la saturación de las otras rutas. Es un avance importante, pero no nos detenemos aquí: vamos a seguir trabajando para ofrecer a Xirivella todas las alternativas posibles de transporte”.
