Benetússer acoge el quinto encuentro del proyecto europeo EUrban Deco

Benetússer ha acogido desde el pasado martes el quinto encuentro del proyecto europeo EUrban Deco. En la iniciativa participan, además de Benetússer, municipos y entidades de Italia, Alemania, Francia, Portugal y Albania y pretende poner en valor y estudiar las relaciones entre países europeos colonizados y colonizadores.

En este caso, el Ayuntamiento de Benetússer ha preparado un programa de actividades en las que se ha mostrado el sólido legado árabe del municipio que se refleja en su nombre, historia, cultura y tradiciones actuales, además de examinar el proceso de descolonización de los territorios africanos bajo dominio español en el siglo XX. Para profundizar en estos temas, se programó un seminario en el que participaron el arqueólogo Victor Manuel Algarra y el profesor de la Universitat de València Enrique Bengochea.

El programa se ha completado con una visita al Museo Nacional de Cerámica González Martí y con un

en el participaron diferentes mujeres migrantes representantes de diferentes colectivos. En la primera de las actividades los socios del proyecto pudieron contemplar la pieza de cerámica califal datada del siglo XI descubierta en unas escabaciones realizadas en el año 1982 que el Ayuntamiento de Benetússer tiene depositada en el museo.

Testimonios de mujeres migrantes

En la segunda de las actividades, los participantes y el resto de la ciudadanía de Benetússer tuvo la oportunidad de escuchar testimonios de mujeres migrantes en un taller participativo que ha servido para comprobar las dificultades que las personas que llegan desde países colonizados se encuentran para poder emprender un nueva vida.

El programa finalizó con un pasacalle del Grup Gegants i Cabuts de Benetússer que recorrió las calles de la localidad para acompañar a la comitiva al inicio de los trabajos de creación de un mural del artista Manuel Moreno en el barrio de los Grupos. Bajo el lema “Tus rasgos, mis rasgos” la propuesta pretende poner en valor la multiculturalidad en uno de los barrios del municipio que más inmigración acoge.

Para la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz, proyectos como este “situan al municipio en el mapa para promocionar el patrimonio local”. “Es importante para nosotros que otros países europeos conozcan nuestra historia y patrimonio para de esta forma tejer sinergias y posibilidades futuras de colaboración que nos ayuden a atraer más financiación europea”, ha explicado.