Daydream Valencia: crea tu videojuego en 48h

La "game jam" estudiantil más grande del mundo llega a València. Hack club con la colaboración de AVAST, la Asociación Valenciana de Apoyo para Altas Capacidades organiza la Game Jam para estudiantes de Secundaria, un evento totalmente gratuito que se lleva a cabo simultáneamente en 100 ciudades. Destinado a jóvenes de entre 13 y 18 años el objetivo es en 48 horas crear un videojuego solo o en equipo (máximo 3 por grupo). No se necesita experiencia, basta con que te guste el arte, la música o la historia.

Solo por participar ,los asistentes tendrán las dos comidas incluidas, merchandising gratuito y la posibilidad de ganar premios como un portátil o un viaje a EEUU o Japón. Para ello es necesario llevar un portátil con el lenguaje de programación que se elija, aunque se recomienda Godot, y ganas de emprender e innovar. La ubicación del evento es en el Aula de Ciencia, en la C/ Felipe Valls 119, de València y está abierto al público,sin restricciones excepto la edad, de 13 a 18 años.