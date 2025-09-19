Detenido por el atropello con patinete a una mujer en Torrent

La Policía Local de Torrent (PLT) ha detenido al presunto autor del atropello con un patinete eléctrico ocurrido el pasado viernes en el centro del municipio, tal como avanzó en exclusiva este diario, y que dejó gravemente herida a una mujer, que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Tras la detención, la Policía Local de Torrent lo ha puesto a disposición de la Policía Nacional, en cuyas dependencias permanecerá el presunto autor, hasta que este sábado sea puesto a disposición del Juzgado número 1 de Torrent.

El accidente se produjo el pasado viernes, cuando Maria Asunción, de 76 años, cruzaba pasadas las seis de la tarde el paso de peatones de la calle Ángel Querol, en la confluencia con Padre Méndez, para ir a misa. En ese momento, según testigos presenciales, un joven a bordo de un patinete que bajaba por la calle Calvario a gran velocidad arrolló a la mujer y se dio a la fuga por la avinguda al Vedat. La mujer permanece con respiración asistida por la afección en ambos pulmones causada por la rotura de varias vertebras por el impacto del accidente, además de una hemorragia intracreneal.

La detención del presunto autor de nacionalidad española y mayor de edad, se ha producido tras una profunda investigación desarrollada por los agentes de la Policía Local. Durante las pesquisas, los agentes ha utilizado el sistema de videovigilancia con 192 cámaras instaladas en Torrent ha resultado fundamental para la resolución de este caso. Desde el primer instante, los agentes de la sala CISEM de la PLTvisionaron de manera intensiva las grabaciones correspondientes a la zona del atropello, cruzando datos y realizando un seguimiento exhaustivo de los movimientos del presunto autor. Estas imágenes, combinadas con labores de control en la vía pública y las declaraciones recabadas entre posibles testigos, han sido claves para localizar al sospechoso. Durante todo el proceso de investigación, la Policía Local de Torrent ha mantenido una estrecha coordinación con el Fiscal de Seguridad Vial de Valencia, con el fin de asegurar que las diligencias cumplieran con todas las garantías jurídicas y procesales necesarias. De esta manera, se refuerza la línea de trabajo conjunto entre el consistorio torrentino, la justicia y las instituciones competentes, con el objetivo común de garantizar que este tipo de conductas no queden impunes.

La alcaldesa, Amparo Folgado, ha trasladado a los familiares de la víctima que el ayuntamiento "no va a dejar solos a quienes han sufrido este terrible accidente. Estamos con ellos, pendientes de su evolución y con la firme determinación de que se haga justicia”. En este sentido, ha subrayado que “ya dijimos hace unos días que ningún delito en Torrent iba a quedar impune y hoy lo demostramos con hechos. La detención de esta persona es el resultado de una investigación rigurosa, constante y profesional de la Policía Local de Torrent, que ha trabajado sin descanso hasta conseguir resultados”.

Lugar donde fue arrollada la mujer en Torrent / L-EMV

Folgado ha insistido en que la seguridad de los peatones y de todos los vecinos “es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno”, y ha recordado que el Ayuntamiento actualmente se está realizando una intensa campaña ejecutiva a los usuarios de los VMP, además de la revisión la Ordenanza de Movilidad, en el caso, de que fuera necesario reforzar las medidas relativas a los vehículos de movilidad personal, al tiempo que se intensifican los controles en la vía pública.

Dispositivo especial de investigación

El Comisario Jefe de la Policía Local, José Pascual Martínez, ha explicado que “desde el mismo momento en que se produjo el atropello se activó un dispositivo especial de investigación que ha contado con todos los recursos disponibles, desde el visionado masivo de imágenes de las cámaras de seguridad, hasta la identificación de trayectorias de los VMP y entrevistas con vecinos de la zona”. Martínez ha querido destacar “el compromiso y la entrega de todos los agentes que han participado en esta investigación, que no han cesado en su empeño hasta conseguir localizar al presunto autor y ponerlo a disposición de la justicia”.