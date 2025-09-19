Las escritoras Maria Beneyto y Angelina Gatel, protagonistas en Burjassot

El jueves 25 de septiembre, a las 18:00 horas, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burjassot albergará la conferencia “Maria Beneyto y Angelina Gatell: una amistad literaria con Burjassot de fondo”. Se trata de una nueva actividad organizada por la Concejalía de Promoción del Valenciano que dirige Estefanía Ballesteros, a través de AVIVA y en colaboración con las Bibliotecas Municipales, y programada con el compromiso por difundir y poner en valor el patrimonio literario y cultural valenciano.

Cartel. / A.B.

La conferencia correrá a cargo de Rosa M. Belda, que repasará las trayectorias literarias de Maria Beneyto y Angelina Gatell, en el contexto de la València de posguerra y de la vida cultural de la ciudad de aquel tiempo. Además, Belda hará especial hincapié en los años de residencia de Gatell en Burjassot, un periodo clave en su producción y en las conexiones con el entorno local. La presentación de la ponencia estará a cargo de Carme Manuel, presidenta de la Comisión Maria Beneyto–Escritora del Año 2025 de la Academia Valenciana de la Lengua.

La entrada a la charla es libre hasta completar aforo.

Miguel de Cervantes, protagonista de la Biblioteca Infantil

Con el fin de que los más pequeños de la casa sepan quién es Miguel de Cervantes Saavedra y con motivo del aniversario de su nacimiento, la Biblioteca Infantil de Burjassot, dentro del proyecto de animación lectora y fomento de lectura del mes de septiembre, va a realizar el próximo martes 23, a las 18:00 horas, una serie de actividades donde el autor será el protagonista.

A través de vídeos interactivos, actividades y talleres los más pequeños, y no tan pequeños, podrán conocer la vida y la obra de Miguel de Cervantes, que, más de cuatro siglos después sigue cautivando a los lectores con sus escritos. Al poeta y dramaturgo le encantaba leer y era aficionado a las representaciones teatrales, que más tarde empezaría a escribir. Conocido también como el manco de Lepanto, perdió su mano izquierda en la lucha contra los turcos en la batalla de Lepanto.

Cervantes. / A.B.

Todo esto y mucho más es lo que van a descubrir las y los pequeños participantes en esta divertida animación lectora dedicada al creador del Quijote; animación que finalizará con un taller en el que podrán crear, a partir de una plantilla, una pluma de papel o bien un cuadernillo biográfico de Cervantes en el que podrán pegar recortables.