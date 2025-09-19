¿Escuchan el silencio? Es la voz de Compromís pidiendo la dimisión del concejal "Karateka"

Un escueto comunicado condenando "todo tipo de violencia" ha sido la única reacción de Compromís en Moncada ante los lamentables hechos ocurridos durante las pasadas fiestas. A través de unas líneas genéricas, el partido afirma defender la tolerancia, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos. Palabras vacías. Pura cosmética política.

Y es que esa tibia condena resultaría hasta cómica si no estuviéramos hablando de algo tan grave. Desde el pasado 6 de septiembre, Compromís no ha emitido declaración alguna reprobando al concejal implicado, su socio de gobierno en el consistorio. No se le ha retirado ninguna responsabilidad, ni mucho menos se le ha exigido la dimisión. Silencio. Omisión. Cálculo.

Paradójicamente, este mismo partido no ha dudado en exigir dimisiones en otros municipios por situaciones similares: lo hizo en Alfara del Patriarca por amenazas, en Beniflá por un episodio violento, y en Valencia, pidiendo la dimisión del conseller Rovira por una cena de 190 euros. Pero en Moncada, ante un concejal que insulta al público, hace gestos obscenos y se lanza desde un escenario con los pies por delante en una actitud agresiva e inaceptable... nada.

La doble vara de medir es evidente. No se puede ser exquisito con unos y absolutamente indulgente con otros. ¿La razón? La alcaldía. Compromís necesita todos los votos del PSOE –incluido el del concejal "karateka"– para hacerse con la vara de mando en los próximos meses. Y ahí es donde los principios se diluyen y la ética se adapta a conveniencia.

Mientras el señor Baldoví lanza tímidas peticiones de "reflexión" al concejal y a su partido, en Moncada el portavoz de Compromís, Álvaro Gonzalvo, guarda silencio. Un silencio elocuente. Un silencio que confirma que, para algunos, el sillón vale más que la coherencia.

Porque nadie duda de que, si el concejal implicado perteneciera a otro color político, Compromís sería implacable. Pero en este caso, las prioridades están claras: no son las del partido, ni las de sus votantes, ni las de la ciudadanía. Son las suyas. Las personales.

Y sí, todos sabemos que la violencia no tiene cabida en la política. Pero también sabemos que hay quienes están dispuestos a mirar hacia otro lado cuando su ansiada poltrona –y sus 52.000 euros anuales, que pronto serán 58.000– está en juego. Porque, al final, todo tiene un precio. Incluso la coherencia.