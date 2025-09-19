Más de 30 grados en aulas de Picanya y Albalat dels Sorells

El inicio del curso escolar en l'Horta ha estado marcado por las altas temperaturas en las aulas, que superan los 30 grados apenas unos días antes de que llegue el otoño. A la denuncia de las familias del colegio de Infantil y Primaria Les Terretes de Torrent, que acudieron a UGT - que este jueves ha visitado al centro- dentro de su iniciativa de acudir a Inspección de trabajo para denunciar le excesivo calor, se unen ahora otros dos centros de l'Horta.

Con un termómetro que marca 32 grados. Así denuncia la AFA del colegio Ausiàs March de Picanya, uno de los centros afectados por la dana, las altas temperaturas que tiene el alumnado de Primaria e Infantil. Desde la Asociación de Madres y Padres del Alumnado han presentado un escrito a la inspectora de Educación para denunciar la exposición del alumnado y del personal del centro a temperaturas extremas "que vulneran no solo el sentido común, sino también la legalidad vigente y los derechos fundamentales de la comunidad educativa".

Patio sin sombra en el Ausiàs March de Picanya. / L-EMV

Según afirman las familias, las aulas se convierten, durante semanas enteras, "en espacios inhabitables", donde el calor acumulado supera los 30 °C, sin ventilación adecuada, sin climatización y sin que se hayan aplicado medidas estructurales mínimas por parte de la administración competente. "El alumnado sufre síntomas claros de golpe de calor, fatiga, deshidratación o mareos; el profesorado intenta adaptarse como puede; y las familias, una vez más, tenemos que levantar la voz porque no se están protegiendo los derechos más básicos de nuestras hijas e hijos: su salud y su derecho a aprender en condiciones dignas. Es inadmisible que hoy en día, y después de numerosas denuncias públicas, notas sindicales, quejas de equipos directivos y recomendaciones sanitarias, la consellería siga sin establecer un protocolo claro y vinculando para los centros educativos frente a episodios de altas temperaturas", señalan.

En ese sentido, la Ampa del Ausiàs March de Picanya considera muy grave que no se haya impulsado un plan serio de rehabilitación energética de los colegios, sabiendo que la gran mayoría de ellos "fueron construidos sin criterios de eficiencia ni adaptación climática, y que los efectos del cambio climático son cada vez más extremos y frecuentes".

Seguimiento del calor en los termometros en el coelgio de Albalat dels Sorells. / L-EMV

También, han solicitado al Ayuntamiento de Picanya que instales aparatos de aire acondicionados fijos, o móviles , conocidos como pingüinos, ya que aseguran que hay algunas aulas en Paiporta que han optado por este sistema y se ha conseguido bajar varios grados la temperatura .

La asociación de familias de alumnado del centro (AFA) del CEIP El Castell de Albalat dels Sorells denuncian que en el centro sufren desde hace tiempos altas temperaturas en las aulas, sobre todo en los meses de junio y septiembre, que sobrepasan los 27 grados que marca la normativa como el límite saludable establecido en los espacios de trabajo.

Teniendo en cuenta la normativa y la situación de riesgo para la salud del alumnado y el equipo docente y no docente, y para evitar que las temperaturas elevadas afectan el proceso de aprendizaje, la AFA pide una respuesta urgente con actuaciones planificadas para corto, medio y largo plazo por parte de la Conselleria de Educación.

Falta de docentes

la falta de personal docente en el CEIP El Castell de Albalat dels Sorells. La asociación de familias de alumnado del centro (AFA) denuncian que "es una situación grave por el volumen de las plazas que no estaban cubiertas cuando el alumnado inició las clases". En la etapa de infantil, explican, se han tenido que activar servicios mínimos durante dos días a causa de la falta de cobertura de dos lugares que estaban registrados desde el día 1 de septiembre, y a dos situaciones más que se habían añadido la semana pasada.

Desde el inicio de septiembre se han llevado a cabo varias adjudicaciones, explican desde el AFA, en las cuales se ha ido cubriendo una tutoría de primaria y dos tutorías de infantil. Sin embargo, no se han cubierto todas las necesidades que restan. En estos momentos, falta "media tutoría de primaria, una plaza de inglés, media plaza de Pedagogía Terapéutica y una maestra de infantil".

Esta situación, lamentan los padres y las madres, "repercute directamente en el alumnado que ha vivido un inicio de curso lleno de inestabilidad y de incertidumbre, afectando las programaciones y las especialidades, que quedan pospuestas a causa de las sustituciones". Desde el AFA, "exigimos que se cubran las necesidades de profesorado urgentemente para estabilizar la plantilla y permitir el normal funcionamiento del centro".