Foios comienza la reurbanización de la ronda sur

El proyecto, con una inversión de 187.000 euros, incluye la rehabilitación del carril bici, la mejora de las aceras y el alumbrado, la adecuación de los pasos de peatones y la plantación de nuevos árboles de sombra

Obras en la ronda sur de Foios.

Obras en la ronda sur de Foios. / A.F.

Redacción Levante-EMV

En los próximos días comenzarán las obras de rehabilitación integral del Paseo José Ros Lacruz de Foios, conocido como la ronda sur, uno de los espacios más utilizados del municipio tanto por los viandantes como por ciclistas.

La zona había quedado muy degradada debido al crecimiento de las raíces de más de 50 ficus, que provocaron importantes desperfectos en aceras y el carril bici. Los árboles ya fueron retirados y trasplantados el pasado mes de mayo sin ningún coste para el consistorio.

Rond Sur antes.

Rond Sur antes. / A.F.

Ahora, las obras, con un presupuesto de 187.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, permitirán reparar y reponer las aceras y el carril bici, adecuar los pasos de peatones con criterios de accesibilidad universal, mejorar el alumbrado público y garantizar la correcta conexión de los servicios de riego. Además, contempla la plantación de nuevos árboles de sombra, como moreras, que consolidarán el paseo como un corredor verde de más de dos kilómetros que conecta las zonas norte y sur de la localidad.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha destacado que “con esta actuación recuperamos la seguridad y la accesibilidad de un paseo muy transitado y, al mismo tiempo, lo hacemos más verde y agradable. La ronda es un espacio de calidad para la movilidad diaria y para el disfrute de toda la ciudadanía”.

