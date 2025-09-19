Foios comienza la reurbanización de la ronda sur
El proyecto, con una inversión de 187.000 euros, incluye la rehabilitación del carril bici, la mejora de las aceras y el alumbrado, la adecuación de los pasos de peatones y la plantación de nuevos árboles de sombra
En los próximos días comenzarán las obras de rehabilitación integral del Paseo José Ros Lacruz de Foios, conocido como la ronda sur, uno de los espacios más utilizados del municipio tanto por los viandantes como por ciclistas.
La zona había quedado muy degradada debido al crecimiento de las raíces de más de 50 ficus, que provocaron importantes desperfectos en aceras y el carril bici. Los árboles ya fueron retirados y trasplantados el pasado mes de mayo sin ningún coste para el consistorio.
Ahora, las obras, con un presupuesto de 187.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, permitirán reparar y reponer las aceras y el carril bici, adecuar los pasos de peatones con criterios de accesibilidad universal, mejorar el alumbrado público y garantizar la correcta conexión de los servicios de riego. Además, contempla la plantación de nuevos árboles de sombra, como moreras, que consolidarán el paseo como un corredor verde de más de dos kilómetros que conecta las zonas norte y sur de la localidad.
El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha destacado que “con esta actuación recuperamos la seguridad y la accesibilidad de un paseo muy transitado y, al mismo tiempo, lo hacemos más verde y agradable. La ronda es un espacio de calidad para la movilidad diaria y para el disfrute de toda la ciudadanía”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delicuencia
- Alerta vecinal por la retirada de amianto en Moncada: 'Tenemos que cerrar ventanas, pero el mercado está con las puertas abiertas