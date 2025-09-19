«L’Horta Sud saldrá hacia adelante y volverá a ser la potencia que era»

Cintillo Foro Comarcal Horta Sud. / ED

L’Horta Sud vivió el pasado 29 de octubre el episodio más negro de su historia. La riada, que se cobró la vida de 229 personas, arrastró consigo miles de casas, negocios y recuerdos en una fatídica jornada que redefinió la nueva realidad de la comarca. Once meses después, las labores de reconstrucción avanzan en la zona cero con el objetivo de recuperar la situación previa a la dana.

«Estamos mejor de lo que pensábamos que íbamos a estar». Esta fue una de las principales conclusiones que pudieron extraer del Foro Más que Empresas que Levante-EMV celebró ayer en la sede de la Mancomunitat Horta Sud (Torrent) para analizar en qué punto exacto se encuentra el plan de recuperación de L’Horta Sud.

Este encuentro informativo, el primero que realiza esta cabecera en l’Horta Sud desde la riada, forma parte de una serie de charlas y debates que cuentan con el impulso de la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y que recorrerán durante los próximos meses todas las comarcas en las que este diario cuenta con delegación propia.

El encargado de inaugurar la jornada fue el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, quien resaltó la vocación comarcal de la cabecera. A su vez, Martí destacó el papel que ejercen las empresas como «un elemento dinamizador clave para que la economía funcione».

A continuación fue el turno del presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud y alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, quien recordó durante su intervención «el gigante impacto que ha provocado la dana sobre el tejido económico» y que se había traducido, hasta el mes de julio, en más de 2.300 millones de euros de indemnizaciones por parte del consorcio para atender a cerca de 150.000 reclamaciones realizadas por empresas, negocios y familias. «L’Horta Sud saldrá hacia adelante y, más pronto o tarde, volverá a ser la potencia que era a nivel económico, cultural y social», apuntó Cabanes, aunque matizó que «para ello, se requieren importantes planes para fomentar los negocios, así como políticas activas de empleo y formación adecuada a las necesidades del mercado».

Tras ello, se dio paso a una mesa redonda moderada por la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, y que contó con la participación de Andrés Martínez, coordinador del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud; Juan Gallur, director de Banca Empresa de Caixa Popular; Vicente Faro, presidente del Comité de Agricultura Ecológica CV; Patricia Muñoz, presidenta del Instituto Empresarial de l’Horta Sud; y Cristina Baixauli, directora de Transformación de Hidraqua.

Todos ellos se mostraron optimistas respecto a la recuperación económica de la comarca. «Pensábamos que la mayoría de los pequeños negocios no iban a ser capaces de volver a abrir», confesó Patricia Muñoz. La presidenta del Instituto Empresarial de l’Horta Sud subrayó que las áreas empresariales «están al 95 %» recuperadas, aunque recordó que ese 5 % «representa a mucha gente que ya no tiene dónde ir a trabajar».

Del mismo modo, Juan Gallur reconoció que «estamos en un momento económico bueno después de la catástrofe». El directivo de Caixa Popular destacó que «las empresas y los comercios se han rehecho más pronto de lo pensado tras la dana», aunque apuntó que todavía existen retos a nivel social, en lo que respecta a la parte psicológica, la vivienda e, incluso, el empleo. «Hay un desequilibrio entre las necesidades de las empresas y la oferta laboral que la dana ha incrementado».

Al respecto de ello se manifestó Andrés Martínez, quien puso de manifiesto la necesidad de aumentar la mano de obra en los trabajos tradicionales. «Había momentos en los que era más fácil que fuera a tu casa un astronauta que un albañil».

Otro de los sectores más damnificados fue el agrícola, que vio cómo la riada arrasó gran parte de los cultivos de la zona. Vicente Faro detalló que en la zona afectada había 1.413 productores y 242 empresas de agricultura ecológica. «Ha sido muy costoso retomar la actividad y muchos de los operadores se han endeudado para ello; pero, por suerte, sólo se han retirado un 3 % de los productores», apuntó el presidente del CAECV, quien se mostró «esperanzado» porque «las tierras de cultivo ecológico han podido superar la situación e, incluso, han aumentado estos últimos meses».

Ayuda ante la emergencia

Una de las prioridades durante los primeros días posteriores a la riada fue abastecer a los municipios afectados de agua potable y trabajar en la limpieza del alcantarillado. Para ello, fue fundamental la labor de Hidraqua, que gestiona el 40 % de los municipios en la zona cero. «Se acometieron muchas actuaciones con una urgencia increíble. Gracias a la ayuda de compañeros de toda España, conseguimos dar agua a la mayoría de los municipios en cuestión de uno o dos días», recordó Cristina Baixauli.

La directora de Transformación de Hidraqua explicó que la compañía ya ha dado por finalizada la primera fase de la emergencia, a excepción de algunos coletazos focalizados en la fase del alcantarillado, y se centra ahora en la sustitución de las obras temporales realizadas durante esta primera fase por otras «definitivas y con visión de futuro, más resilientes ante posibles nuevas catástrofes climáticas».

Por su parte, Caixa Popular se convirtió en la primera entidad financiera en sacar una línea de financiación sin comisiones, dotada en 50 millones de euros, para ayudar a las empresas, familias y comercios afectados. «Nuestra misión empresarial es ser la entidad financiera con una mayor implicación e impacto social en nuestro territorio y la dana era una buena oportunidad para demostrarlo», subrayó Juan Gallur. En la actualidad, la caja rural mantiene diferentes líneas especiales para ayudar a todas aquellas personas y empresas de municipios afectados por la dana, así como a los ayuntamientos, para facilitar que puedan desarrollar sus necesidades y puedan rentabilizar los millones de euros recibidos por parte del Gobierno para la reconstrucción.

Mirada al futuro

Desde el primer momento tras la dana, el tejido empresarial de l’Horta Sud mostró una encomiable capacidad de resiliencia ante la adversidad. «A partir del 1 de noviembre nos pusimos a vaciar las naves para ponerlas a disposición de los que fuera necesario —hacer acopio de agua, comida y ropa—. Después, empezamos a ponernos en pie para darle a nuestros vecinos un trabajo al que acudir», recordó Muñoz. «Yo pude reabrir mi empresa en Catarroja en apenas tres meses porque los compañeros vinieron a trabajar todos los días, sin importar que fuera domingo o festivo, y mis clientes me esperaron», reconoció la presidenta del Instituto Empresarial de l’Horta Sud, que afirmó sentirse «una privilegiada». Sin embargo, advirtió que sigue habiendo un 5 % de las indemnizaciones del consorcio que todavía no han llegado: «Esto es muchísimo dinero y hace que muchos pequeños empresarios tengan que endeudarse para sacar hacia adelante su negocio».

En este punto, la Mancomunitat de l’Horta Sud cuenta con el proyecto ‘Avanza empresas’, dentro del Plan de Reconstrucción de la comarca, dirigido ofrecer una solución para reflotar a todas aquellas empresas ubicadas en los municipios de la dana. «Contamos con la colaboración de cuatro universidades valencianas para ofrecer un estudio de viabilidad completo y personalizado de cualquier negocio que lo solicite, de forma gratuita, con el que contribuir a recuperar y fortalecer su actividad», explicó Andrés Martínez.

Por último, el coordinador del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud se mostró muy optimista con respecto a la capacidad de la comarca para generar empleo, «aunque no va a ser fácil»: «El objetivo no debe ser recuperar las cifras de empleo previas a la dana, sino aumentarlas; para ello, hay que canalizar la masa desempleada hacia aquellos sectores en los que necesitamos manos de obra tras la dana. L’Horta Sud debe volver a ser el motor económico de la provincia».