Los voluntarios de la dana de la Pobla de Farnals ya tienen su calle

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals inauguró el pasado viernes, 12 de septiembre, el Carrer del Voluntariat, una vía situada junto a la avenida Doctor Ortiz Sebastián. El acto contó con la instalación de una placa cerámica en la que se puede leer:

“El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals a la agrupación de Protección Civil de La Pobla de Farnals y a todas las personas voluntarias y anónimas que, con solidaridad y compromiso cívico, prestaron auxilio a los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.”

La denominación fue aprobada en el Pleno municipal del 31 de julio de 2025, con el voto favorable de los grupos Socialista, Popular y Compromís, y un voto en contra del grupo Vox. El acuerdo se adoptó por mayoría absoluta, en virtud de las competencias municipales para la rotulación de vías públicas.

Calle dedicada al voluntariado en La Pobla. / Pilar Olaya

Con esta iniciativa, el ayuntamiento reconoce el papel fundamental del voluntariado, entendido como una forma de participación ciudadana basada en valores como la solidaridad, el altruismo y el compromiso con la comunidad. La creación del Carrer del Voluntariat simboliza, además, el agradecimiento del municipio a quienes dedican su tiempo y esfuerzo en beneficio de los demás, especialmente en situaciones de emergencia como la dana de 2024, en la que la agrupación de Protección Civil de La Pobla de Farnals estuvo presente en diferentes municipios afectados colaborando y prestando ayuda desde el primer momento, al tiempo que numerosas vecinas, vecinos y comerciantes de la localidad realizaron donaciones.

Una calle sin nombre

La nueva calle se sitúa en el casco urbano, entre la avenida Doctor Ortiz Sebastián y la calle San Francisco, en un espacio que hasta ahora carecía de denominación oficial.

Con esta denominación, La Pobla de Farnals rinde homenaje a todas las personas voluntarias y subraya su papel esencial en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.