L’Horta Sud apuesta por la abolición de la prostitución en sus jornadas 2025

La Mancomunitat de l’Horta Sud redobla este año su trabajo para lograr que la comarca esté libre de explotación sexual. La institución acoge los días 22 y 24 de septiembre sus jornadas anuales sobre prostitución en clave abolicionista, que reunirán a algunas de las principales divulgadoras e investigadoras actuales, así como a representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, del ámbito judicial o del periodismo.

A lo largo de dos días y nueve mesas redondas, pasarán por las instalaciones de la Mancomunitat cerca de veinte personas expertas en diferentes ámbitos. Susana Gisbert, Carmen Amoraga, Pilar Bernabé, Natalia Enguix, Carmen Grau o Antoni Ariño, entre otras personas, integran el amplio programa de 2025. Las jornadas, con el nombre de “L’Horta Sud lliure d’explotació sexual”, se organizan con motivo del “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”, que es el 23 de septiembre.

El programa se abre el lunes, 22 de septiembre, con la intervención del presidente, José F. Cabanes. “L’Horta Sud trabaja desde hace años para erradicar la prostitución en dos ámbitos. Por un lado, algunos municipios han sido pioneros en aprobar ordenanzas específicas que buscan proteger a las víctimas y multar a quienes las explotan. Por otro, en la Mancomunitat realizamos nuestras acciones de concienciación cada año”, explica.

El programa de la primera mañana incluye la participación de Carla Mercé Todolella, de la unidad de coordinación contra la violencia de género de la Delegación del Gobierno, que ofrecerá una ponencia sobre los recursos que tiene el Estado, así como de la magistrada Lara Esteve Mallent y la fiscal Susana Gisbert Grifo, que abordarán el marco jurídico procesal.

A continuación, habrá una mesa redonda de representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado integrada por la jefa de la UCRIF de la Policía Nacional, Ruth Martínez García, y la subinspectora Alicia Herrero Ortega, así como los sargentos de la Guardia Civil, Gregorio Gutiérrez Martínez y Antonio M. Asensio Frases, y el oficial de la Policía Local de Silla, Raúl Bautista Gabaldón.

Jornadas prostitución 2024 con elpresidente de la Mancomunitat Horta Sud, José F. Cabanes. / MHS

La jornada se reemprende por la tarde con una mesa redonda sobre la percepción pública de la prostitución, en la que participarán la escritora y periodista, Carmen Amoraga; la redactora jefa de Sucesos del diario Levante-EMV, Teresa Domínguez, y la integrante de Dones de l’Horta Sud, Maria Luisa Bernaldo de Quirós.

“Mujeres y desastres: de la vulnerabilidad a la resiliencia” es el tema sobre el que profundizará Carmen Grau Vila, mientras que Carmen Meneses Falcón y Ana Fuentes Cano abordarán la captación digital de la Juventud. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, cerrará la jornada con una intervención.

En la segunda jornada, la del 24 de septiembre, la abogada y representante de la Plataforma Estatal de Mujeres por la Abolición, Sara Vicente Collado, analizará la propuesta abolicionista frente al sistema prostitucional desde el ámbito local. La catedrática de Derecho de la Universitat de València, Cristina Guisasola Lerma, y la asesora jurídica del programa Alba, Alicia Marín Cortés, analizarán la lucha contra el tráfico, del marco estatal al municipal.

Finalmente, el catedrátido de Sociología y autor de uno de los trabajos de referencia, Antoni Ariño Villarroyo, reflexionará sobre la prostitución en la Comunitat Valenciana desde esa disciplina. La vicepresidenta de la Diputació de València, Natalia Enguix, clausurará las jornadas.