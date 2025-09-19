Manises insta en el Gobierno a paralizar la ampliación del aeropuerto

El Ayuntamiento de Manises reitera su rechazo a la ampliación del aeropuerto de València. Además, denuncia que AENA "ha ignorado los escritos presentados por el consistorio respecto al Plan de Ruido, así como las solicitudes de reunión con los altos cargos de la empresa pública y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), para trasladar las preocupaciones de la ciudadanía y poder conocer la información de primera mano".

En la última reunión mantenida en julio de este año con la Dirección General de Aviación Civil ya se reclamó una respuesta a las alegaciones del Plan de Ruido elaborado por AENA. "Además de continuar sin información clara al respeto, el Ayuntamiento de Manises continúa sin saber cuál es el proyecto concreto de ampliación y hasta qué punto la ciudadanía de Manises se vería afectada por esta", explican fuentes municipales.

Como ya se ha transmitido en ocasiones anteriores, el consistorio "considera que la ampliación de la terminal a futuro, llevará consigo el incremento de tráfico aéreo y el aumento de pasajeros y, por consiguiente, mayor número de molestias para los maniseros y maniseras. Una decisión que en caso de que se lleve a cabo, estará motivada por el beneficio económico generado por el turismo que sacrifica la salud y el bienestar de la ciudadanía de Manises y de las localidades colindantes".

Además, desde el consistorio manisero se continúan reclamando, tanto en la Generalitat Valenciana, AENA y en el Ayuntamiento de València, compensaciones sociales, medioambientales y económicas por las molestias ocasionadas diariamente a los habitantes de la localidad.