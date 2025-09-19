Montcada impulsa la limpieza de parcélales públicas y privadas

El Ayuntamiento de Montcada, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha iniciado las tareas de limpieza y acondicionamiento de parcelas. El consistorio ha enviado más de veinte requerimientos a los propietarios de solares de titularidad privada, para que se mantengan en unas condiciones óptimas de higiene y salubridad.

Por otro lado, se han empezado a trabajar a los solares municipales de limpieza y adecuación. Esta campaña de acondicionamiento de las parcelas, tanto de titularidad pública como privada, tiene como objetivo garantizar la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

La actuación se centra en la prevención de incendios a lo largo de todo el año, así como evitar la proliferación de plagas o focos insalubres que pueden afectar los vecinos y las vecinas. Desde el Ayuntamiento se recuerda la obligación de los propietarios de mantener sus parcelas en unas condiciones óptimas.

El regidor de Urbanismo, Pep Esplà, ha destacado "la importancia de estas tareas de mantenimiento", ya que la "limpieza de parcelas se fundamenta para reducir los riesgos en nuestra ciudad, con estas actuaciones protegemos nuestro entorno frente a la posibilidad de incendios y evitamos la proliferación de plagas que puedan afectar a su salud pública. Recordamos que esta es una responsabilidad compartida entre el ayuntamiento y los propietarios”. Así mismo, el regidor ha subrayado que estas acciones forman parte de una estrategia de urbanismo orientada a mejorar la calidad de vida de los vinos y vecinas y a preservar los espacios urbanos.