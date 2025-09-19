Las obras en la A-7 empiezan este viernes: consulta horarios y desvíos

Las carreteras fueron una de las grandes infraestructuras dañadas por la dana. Por ello, el Ministerio de Transportes está llevando a cabo obras de reconstrucción en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado en Valencia. En el marco de estas actuaciones, a partir de las 21 horas de este viernes 19 de septiembre y en siguientes fines de semana hasta el 26 de octubre, se va a trabajar en la reconstrucción de la rasante de la A-7 en la calzada sentido Alicante entre Picassent y Benifaió, los km 356,4 y 361.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán afectaciones al tráfico este fin de semana, de viernes a domingo, con corte total de la calzada sentido Alicante desde las 21 horas del viernes 19 hasta las 15 horas del domingo 21; el fin de semana del 26 al 28 de septiembre habrá un corte nocturno de la calzada sentido Alicante desde las 21 hasta las 9 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo.

En octubre, del fin de semana del 3 al 5 se producirá un corte total de la calzada sentido Alicante desde las 21 horas del viernes 3 hasta las 15 horas del domingo 5; el fin de semana del 9 al 12 de octubre no habrá afecciones; el fin de semana del 17 al 19 habrá corte nocturno de la calzada sentido Alicante desde las 21 hasta las 9 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo; y por último el fin de semana del 24 al 26 de octubre se cortará la calzada sentido Alicante desde las 21 hasta las 9 horas.

Itinerario alternativo

En los fines de semana con cortes nocturnos, a partir de las 9 horas se reabrirá la calzada con un carril habilitado para garantizar la circulación, quedando restituida por completo a lo largo de la mañana.

Por su parte, en los fines de semana con cortes totales e ininterrumpidos (desde la noche del viernes hasta el mediodía del domingo), se habilitará un itinerario alternativo, utilizando las carreteras AP-7, CV-42 y CV-525 para mejorar la fluidez del tráfico.

Mapa del tramo afectado por las obras. / Levante-EMV

Características de los trabajos

Durante estos trabajos se llevará a cabo la reconstrucción de la rasante de la carretera en la calzada sentido Alicante, en un tramo especialmente sensible donde en los últimos años se han registrado episodios de inundación, incluida la dana del 29 de octubre, que han provocado el cierre total de la autovía. El nuevo diseño de la rasante se ha desarrollado con el propósito de reducir riesgos asociados a la inundabilidad de la zona.

Esta obra se suma a otras acciones del Ministerio de Transportes como la rehabilitación de la V-31 y la reconstrucción de la carretera N-3 en Siete Aguas y Buñol.