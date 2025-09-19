La Policía de Paterna detiene a dos varones por varios robos en el centro
El sistema municipal de cámaras de videovigilancia permitió identificar a los autores de los robos y recuperar la totalidad de los objetos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus propietarios
La Policía Local de Paterna ha detenido a dos varones como presuntos autores de varios robos cometidos en el barrio Centro de la ciudad.
La intervención se llevó a cabo ayer por la mañana durante una actuación conjunta por parte de los agentes de la Unidad de Barrios-Población (BRAVOS) y del Grupo Rápido de Intervención (GRI), que procedieron a la detención de los sospechosos para su puesta a disposición judicial.
El operativo contó con el apoyo del sistema municipal de cámaras de videovigilancia, que permitió captar a los autores en posesión de las pertenencias robadas. Gracias a estas grabaciones, los agentes lograron recuperar la totalidad de los objetos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.
"Gran profesionalidad"
La teniente de Alcalde de Interior, Núria Campos, ha señalado que “esta intervención pone de relieve la gran eficacia y profesionalidad de nuestra Policía Local y la utilidad del sistema de videovigilancia municipal, que se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la seguridad en Paterna”.
Asimismo, Campos ha recalcado que “desde el equipo de gobierno seguiremos ampliando y mejorando estos sistemas tecnológicos para garantizar la tranquilidad de los vecinos y vecinas y mantener a Paterna como una de las ciudades más seguras de España”.
Paterna reduce la criminalidad un 13,5 % en el primer semestre del 2025
Paterna continúa consolidándose como una de las ciudades más seguras de la Comunitat Valenciana. Y es que según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, correspondientes al periodo enero-junio de 2025, la criminalidad convencional ha descendido en la ciudad un 13,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
Así lo ha desvelado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, tras conocer estos indicadores de seguridad del Ministerio del Interior que constatan que Paterna sigue siendo una ciudad referente en seguridad ciudadana.
Entre los datos más destacados de este balance se encuentran los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria que han bajado un 58,8%, gracias a la labor disuasoria de la presencia policial en la ciudad, los robos con fuerza en establecimientos, que se han reducido un 44,5% así como en domicilios, que han descendido un 21,2% y la bajada en un 34% que ha registrado el índice de robos con violencia e intimidación.
Otros de los índices delictivos que también han experimentado un descenso son las sustracciones de vehículos que han disminuido un 12,9% mientras que los hurtos han descendido un 6,3%.
A este respecto, Sagredo ha valorado muy positivamente la consolidación de esta tendencia a la baja de la criminalidad en Paterna y ha afirmado que “estos resultados avalan el esfuerzo constante de nuestra Policía Local así como las inversiones municipales que realizamos en materia de seguridad” al mismo tiempo que ha asegurado que “seguiremos aumentando la partida de seguridad en nuestros presupuestos municipales año tras año con el objetivo de dotar de más recursos técnicos y materiales a nuestra Policía Local y hacer de Paterna una ciudad cada vez más segura y tranquila para nuestra ciudadanía”.
