La Policía de Paterna detiene a dos varones por varios robos en el centro

La Policía Local de Paterna ha detenido a dos varones como presuntos autores de varios robos cometidos en el barrio Centro de la ciudad.

La intervención se llevó a cabo ayer por la mañana durante una actuación conjunta por parte de los agentes de la Unidad de Barrios-Población (BRAVOS) y del Grupo Rápido de Intervención (GRI), que procedieron a la detención de los sospechosos para su puesta a disposición judicial.

El operativo contó con el apoyo del sistema municipal de cámaras de videovigilancia, que permitió captar a los autores en posesión de las pertenencias robadas. Gracias a estas grabaciones, los agentes lograron recuperar la totalidad de los objetos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

Calle Mayor de Paterna. / A.P.

"Gran profesionalidad"

La teniente de Alcalde de Interior, Núria Campos, ha señalado que “esta intervención pone de relieve la gran eficacia y profesionalidad de nuestra Policía Local y la utilidad del sistema de videovigilancia municipal, que se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la seguridad en Paterna”.

Asimismo, Campos ha recalcado que “desde el equipo de gobierno seguiremos ampliando y mejorando estos sistemas tecnológicos para garantizar la tranquilidad de los vecinos y vecinas y mantener a Paterna como una de las ciudades más seguras de España”.