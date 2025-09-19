La Policía de Picassent busca al sospechoso de la quema de cuatro contenedores

La Policía Local de Picassent trata de identificar al sospechoso de la quema de cuatro contenedores cometidos esta semana en el municipio, tres en la noche del martes en la céntrica calle Mayor y uno más el jueves en la calle Gómez Ferrer. La rápida actuación policial y de los bomberos evitó daños mayores a los ya reseñados.

Pilar Olaya

De momento las investigaciones tratan de identificar al sospechoso de estos actos vandálicos, sin que de momento se haya producido ninguna detención.

Identificado al pirómano de abril

Un episodio similar de quema de contenedores se produjo el pasado mes de abril, cuando ardieron dos contenedores a pocos metros de los que han sido quemados esta semana. Pocas horas después del suceso las investigaciones policiales consiguieron poner a disposición judicial al presunto autor. Se espera poder identificar y detener al responsable de las últimas quemas en Picassent.

Policía de Picassent. / A.P.

El concejal de Policía, Salvador Morató, subraya que “este tipo de incidentes suele coincidir con un perfil específico delictivo, sin que sea afortunadamente habitual este tipo de acciones en el pueblo”. Además el responsable de la policía local añadió que “se está reforzando tanto la vigilancia por las noches como la investigación, esperando que en unos días podamos acabar con este problema”.