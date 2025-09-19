Puçol celebra en octubre el Mes del Comercio con bonos y una jornada especial de compras

El Ayuntamiento de Puçol, en colaboración con ACEP (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puçol), pone en marcha un año más la campaña «Octubre, mes del comercio», con el objetivo de dinamizar y potenciar el comercio local.

La iniciativa incluye la tarjeta Puçol Comerç, que permitirá a los vecinos duplicar el valor de sus compras: por 20 euros, obtendrán una tarjeta de 40 euros para gastar en los comercios adheridos a ACEP. Estos bonos estarán disponibles a partir del 6 de octubre en la web puçolcomerç.es y se podrán adquirir hasta agotar existencias.

Además, el programa se completa con la celebración del Shopping Day, el próximo 24 de octubre, una jornada en la que los comercios de Puçol ofrecerán promociones especiales, ofertas y descuentos para animar a los vecinos a disfrutar de sus compras en el comercio de proximidad.

La concejal de Comercio, Nuria Sebastiá, subraya la importancia de esta campaña: «Con el Mes del Comercio queremos recordar a nuestros vecinos que cada compra en Puçol es una inversión en nuestro pueblo. La tarjeta Puçol Comerç y el Shopping Day son dos iniciativas que, además de dinamizar la economía local, generan ilusión tanto en los comerciantes como en los vecinos».

Con estas acciones, el Ayuntamiento y ACEP reafirman su compromiso de seguir apoyando al comercio local como motor económico y social de Puçol.