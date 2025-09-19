Quart de Poblet arranca los talleres para Personas Mayores con más de 350 participantes

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha iniciado esta semana una nueva edición de los talleres para Personas Mayores, una de las iniciativas más demandadas por la ciudadanía, que este curso cuenta con una programación pensada para favorecer el aprendizaje, el bienestar y la convivencia de las más de 350 personas que se han inscrito para el curso 2025-2026.

Las actividades se desarrollan tanto en el Centro de Convivencia Sant Onofre como en el Centro Social Intergeneracional Trenquem Barreres, dos espacios de referencia en Quart de Poblet que se convierten, como cada año, en un punto de encuentro y dinamización para las personas mayores de la localidad.

La iniciativa, impulsada desde el Área de Personas Mayores, quedó oficialmente inaugurada el pasado lunes, cuando se dio la bienvenida a los participantes. La concejala del Área, Llum Moral, destaca la “apuesta del Ayuntamiento por seguir ampliando una oferta variada, que responde a las inquietudes y necesidades de nuestros mayores”.

Novedades y actividades más demandadas

Entre las principales novedades de este curso destacan los talleres Mindfulness y Risoterapia, especialmente diseñados para mejorar la gestión emocional así como para reducir el estrés.

Igualmente, se han reforzado los grupos de aquellas actividades que cada año concentran más demanda, como lo son el Taller de Memoria, la Quartilla, las clases de baile, el ajedrez, los talleres de informática, y el uso de móviles y tablets. Con este refuerzo, el ayuntamiento garantiza que más vecinos y vecinas puedan acceder a dichas actividades y consolida su compromiso con formación digital para personas mayores.

Calendario de actividades

La programación se extenderá hasta diciembre de 2026, con un calendario estable que permite un aprendizaje continuado y la consolidación de conocimientos.

El ayuntamiento mantiene también su compromiso con las personas afectadas por el deterioro de la salud mental, impulsando el taller de Estimulación Cognitiva a nivel leve y moderado. Esta actividad se desarrolla en coordinación con los Servicios Sociales municipales y ofrece apoyo tanto a las personas participantes como a sus familias cuidadoras.

Con esta amplia propuesta, Quart de Poblet reafirma su compromiso con el envejecimiento activo, inclusivo y solidario, poniendo en el centro el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.