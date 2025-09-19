Torrent acoge este sábado la XXI Trobada de Asociaciones Ciudadanas de Torrent y Comarca

Torrent se prepara para vivir este sábado una de las citas más participativas y representativas de su tejido social: la XXI Trobada de Asociaciones Ciudadanas de Torrent y Comarca, organizada por la Federación de Asociaciones Ciudadanas (FAC). La jornada se celebrará en la Plaza Unión Musical, desde las 11:00 de la mañana hasta la medianoche, con un completo programa de actividades que combina exhibiciones deportivas, propuestas culturales, talleres, solidaridad y música en directo.

El encuentro, que se celebra de forma anual y que ya suma más de dos décadas de trayectoria, pretende poner en valor el papel de las asociaciones como “escuela de ciudadanía y democracia”, lema que este año vuelve a guiar el espíritu de la Trobada.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 11:00 h con un recorrido institucional por los stands de las asociaciones participantes, donde los colectivos mostrarán el trabajo que desarrollan a lo largo del año. Durante la mañana, Radio URE realizará un programa en directo con entrevistas y conexiones especiales, acercando a toda la ciudadanía la voz de las entidades.

La programación contempla numerosas actividades, que se ubicarán en el espacio central:

·11:15 h: Exhibición de pilota valenciana.

·11:30 h: Exhibición de danza inclusiva a cargo de la Asociación Actívate Sports.

·12:00 h: Demostración de rugby por parte de Horta Rugbi Club.

·12:30 h: Firma de libros de autores locales en el stand del Centro Cultural “El Quijote”.

Por la tarde, la XXI Trobada continuará con nuevas propuestas en el mismo espacio central:

·18:00 h: Exhibición de gimnasia rítmica del Club ITVEC de Torrent.

·18:30 h: Recital poético a cargo de la Asociación Torrent de Paraules.

·19:45 h: Actuación de los cuadros de baile del Centro Cultural Rociero Andaluz de Torrent.

La jornada concluirá con una cena de hermandad a las 21:00 h y una actuación musical a partir de las 22:00 h que pondrá el broche festivo a esta intensa jornada de convivencia.

Cartel XXI TROBADA 2025 / L-EMV

Talleres, solidaridad y actividades para todas las edades

Durante todo el día, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades en los stands: cestería, manualidades, pinta caras, talleres de reciclaje creativo, demostraciones de acuarela, juegos infantiles, piloteta valenciana y observación solar, entre muchas otras propuestas pensadas para todas las edades .

Además, la Trobada contará con un Punto Solidario de recogida de alimentos no perecederos, que serán entregados posteriormente al Banco de Alimentos del Ayuntamiento de Torrent, reforzando el carácter solidario del encuentro y la colaboración entre entidades y ciudadanía.

Una cita para tejer redes

La Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent y Comarca (FAC), organizadora del evento, destaca que la Trobada es mucho más que un espacio festivo: es un lugar para “compartir sueños, construir futuro, tejer redes, fortalecer el barrio y crear relaciones sólidas y positivas”, como refleja el cartel de esta edición e invita a los ciudadanos a participar de la jornada.

El Ayuntamiento de Torrent, junto con numerosas entidades colaboradoras como Caixa Popular, Reledsa Energía, el Grupo Social ONCE, el Torrent CF, Club Helicópteros Escuela, El Cestón de los Abetos o Manillons Torrent, apoya una celebración que, año tras año, refuerza la cohesión social y la participación activa en la vida comunitaria.