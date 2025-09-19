Xirivella borra un mural de la bandera palestina

Apenas una hora ha durado el mural de una bandera palestina que ha aparecido a primera hora de la mañana en una calle céntrica de Xirivella. A las 7.55 horas se podía ver el símbolo pro palestino pintado en las escaleras de Camí Nou, y a las 8.15 horas ya se encontraban operarios de la Brigada Muncipal eliminándolo.

Así lo han denunciado en redes sociales tanto PSPV como Podem Xirivella: "Poco más de una hora ha tardado el gobierno municipal de derecha+ultra al enviar la Brigada de Obras a eliminar la bandera palestina pintada en la avenida Camí Nou. Que cada cual extraiga sus conclusiones. Contra el genocidio en Gaza, por la dignidad de los seres humanos", señalaban los socialistas en sus cuentas oficiales, con un montaje de dos fotos, donde se podía ver la pintada a las 7.55 horas de la mañana, y a los operarios borrándola a las 8.15 horas.

Del mismo modo, en la cuenta de Facebook de Podem Xirivella: "Prioridad para PP-VOX Xirivella, eliminar cualquier muestra de solidaridad con Palestina. Menos de una hora ha tardado el equipo de gobierno de Paqui Bartual en eliminar una pintada solidaria con Palestina, que apareció esta mañana en una escalera degradada de nuestro municipio. Una muestra de solidaridad de nuestros vecinos con las víctimas del genocidio que el gobierno de Israel está cometiendo en Gaza. El gobierno PP-VOX de Xirivella apoya al sionismo criminal de Israel".

La bandera palestina lucía así antes de que fuera eliminada. / L-EMV

El gobierno de derechas de Xirivella, sin embargo, condena la situación que se está viendo en gaza pero defiende que la vía pública no puede ser una plataforma de expresión:

"En primer lugar, comprendemos y lamentamos profundamente la situación internacional que vive Palestina, un conflicto que está generando un inmenso sufrimiento humano y que condenamos con firmeza porque vulnera derechos fundamentales. Deseamos de corazón que esta guerra termine lo antes posible. Al mismo tiempo, debemos recordar que los espacios públicos de Xirivella pertenecen a todos y todas. No pueden convertirse en escenarios de expresión de conflictos internacionales, por muy dolorosos que sean. Nuestro deber es preservarlos como lugares de convivencia, respeto y neutralidad", señalan fuentes municipales a Levante-EMV.

"Aquí conviven 91 nacionalidades diferentes"

Para PP y Vox, Xirivella es ejemplo de esa convivencia: "Aquí residen personas de 91 nacionalidades distintas que, a pesar de las guerras y conflictos que lamentablemente se viven en muchos países, conviven en paz y respeto mutuo. Esa es el valor que debemos proteger siempre. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, con la paz y con el respeto entre pueblos y culturas, recordando que el camino para lograrlo solo puede ser el del diálogo y la convivencia pacífica", concluyen.

Para el grupo socialista de Xirivella, sin embargo, "apoyamos al 100% cualquier iniciativa ciudadana pacífica de apoyo al pueblo palestino. En Gaza y otros puntos de Cisjordania se está cometiendo un exterminio deliberado de la población palestina. Y eso tiene un nombre: genocidio. Los vecinos de Xirivella tienen derecho a levantar la voz y el gobierno municipal no podrá callar el clamor cada vez más extendido y sincero".