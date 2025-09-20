Cruzada contra un radar en Vinalesa

Es el stop maldito de Vinalesa, y no por el número de accidentes que han ocurrido, sino por la cantidad de multas que se ha impuesto a todo aquel que se lo ha saltado. Está en la calle Mayor, una de las más transitadas del pueblo y paso escolar habitual. Por eso, el ayuntamiento decidió en febrero instalar un radar para garantizar la seguridad. No espera el gobierno local entonces que ese radar iba a registrar tal cantidad de multas. Tantas, que los vecinos, en lugar de hacer el stop, que a priori parece la opción más sencilla para que no afecte al bolsillo, han decidido recoger firmas para lograr desactivar el radar.

Bajo el lema "Seguridad sí, negocio no: retirada de las cámaras en los STOP", han iniciado una campaña con la que ya han recogido 543 firmas, para conseguir la retirada inmediata del sistema de control, la devolución de las sanciones impuestas y de los puntos retirados así como la realización de un estudio riguroso sobre los riesgos de tráfico reales en Vinalesa, acompañado de medidas de seguridad verdaderamente adecuadas.

Cámara en Vinalesa. / L-EMV

Según defienden, con este radar, el consistorio de Vinalesa ha impuesto un número masivo de multas, lo que evidencia deficiencias en la señalización más que infracciones reales. Consideran excesivo e injusto el castigo a los infractores, con sanciones de 200 € y la retirada de 4 puntos del carnet, y afirman que ese radar no responde a una necesidad de seguridad vial, ya que en esos puntos no existen problemas de siniestralidad. "En conclusión, se trata de un sistema con un claro fin recaudatorio, que perjudica gravemente a nuestro vecindario", indican los firmantes de la petición.

Se estudiará el cambio a ceda el paso

El primer sorprendido por la cantidad de multas impuestas con este radar es el propio alcalde de Vinalesa, Javier Puchol, quien afirma que mantiene un constante debate con los vecinos por este tema. Es por eso, que asegura, que está estudiando con la Policía Local cambiar el sistema. "La realidad es que la gente no hace el stop, ya que si paras dos segundos no hay sanción. Por eso, cada vez que viene un vecino a quejarse, se le pasa el link con el vídeo donde él mismo puede ver que no hace el stop. Sí es verdad que todos reducen la marcha, por eso estamos debatiendo si no sería mejor cambiar el stop por un ceda el paso", explica.

Puchol asegura que el fin no es recaudatorio. "Es un paso escolar, y hace unos meses se produjo un accidente con un patinete. Nuestro objetivo era garantizar la seguridad, pero no pensábamos que se iba a poner tantas multas", confiesa.

Es por eso, que ante el debate que se ha generado y del que es consciente Javier Puchol, desde alcaldía "hemos decidido paralizar los efectos de la cámara, y dejarla como vigilancia con efectos educadores".

La intención del Ayuntamiento de Vinalesa es peatonalizar esa calle "lo más pronto posible, y cuando esto sucede ya no tendrá sentido tener un stop ahí. Lo que realmente queremos es ganar espacio para el peatón", concluye.