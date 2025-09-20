Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos

El boom de los pisos turísticos ha llegado de lleno al área metropolitana de València y ha obligado a algunos municipios a tomar medidas para intentar frenar el avance de este fenómeno y el subidón incontrolado de los precios de la vivienda. Es el caso de Mislata, que ya ha anunciado que paralizará durante dos años las licencias para convertir locales comerciales en viviendas vacacionales.

El consistorio, presidido por el socialista Carlos Fernández Bielsa, aprobará en el próximo pleno municipal una moratoria que dejará en suspenso la tramitación y concesión de licencias de nuevos pisos turísticos, además de promover la declaración de Mislata como zona tensionada para, así, intentar rebajar los alquileres, que actualmente están en precios desorbitados para tratarse de una pequeña localidad del área metropolitana.

Nuevo modelo habitacional

Pero, además de la explosión y éxito de las viviendas vacacionales, Mislata y el cercano barrio valenciano de Soternes asisten también a un nuevo hecho singular al que obligan los costes desorbitados de las viviendas: la conversión de pisos de los años 60 y 70 en una especie de pensiones, residencias o viviendas compartidas en las que los inquilinos viven en habitaciones y utilizan espacios comunes como la cocina o el baño.

No son casos aislados, sino que el modelo se extiende también como una mancha de aceite para malestar de muchos vecinos. María, propietaria desde hace más de dos décadas de una vivienda ubicada en la calle Cervantes de Mislata, así lo manifiesta. "En cuanto un piso se vacía, lo compran, lo reforman de arriba a abajo tirando todos los tabiques, y cambian la distribución para dejar sólo unas habitaciones y las zonas comunes. Los convierten en una especie de pensión", cuenta.

En esa vía son habituales los edificios de finales de los años 60 y principios de los 70. Son domicilios que apenas cuentan con un pequeño balcón y una ventana al exterior y, el resto del piso, recae a un patio de luces. Lo mismo sucede muy cerca de allí, en la calle Cieza de València, situada frente a la nueva Ciudad Administrativa Nou d'Octubre. La calle, pequeña, cuenta con un buen número de pisos vacacionales en las plantas bajas (el comercio prácticamente ha desaparecido) y un albergue en uno de los extremos.

Muchos de los nuevos domicilios creados en lo que antaño fueron negocios son actualmente utilizados como viviendas habituales por algunas familias, que han preferido optar por este modelo debido a "los precios prohibitivos" que se manejan en el mercado inmobiliario actual, señala Francisco, vecino de la calle desde hace décadas.

Pisos turísticos en la calle Democràcia, en València, justo en el límite con el término municipal de Mislata y frente al Parque de Cabecera. / Levante-EMV

Cuando se hicieron esas viviendas, "salieron al mercado por 150.000 euros", añade, un coste inferior al de cualquier piso de segunda mano, por no hablar de obra de nueva construcción, donde los costes aún se elevan más. Se trata de domicilios "pequeños, con un comedor diminuto y una cocina minúscula", detalla Francisco, pero suficiente para dar servicio a sus inquilinos. Mejor eso que nada.

Vivir en una residencia

En los pisos de esa misma calle, también en inmuebles de finales de los 60 de idéntico tipo constructivo que los de la calle Cervantes de Mislata, se repite el mismo fenómeno que en la población vecina. "En algunas viviendas se han abierto como residencias de estudiantes: viven en habitaciones, cada una con su número, y comparten la cocina y el baño", destaca Francisco. "Todos los inquilinos son gente joven a la que, por las tardes, desde nuestra ventana se ve estudiando, así que pensamos que son estudiantes universitarios", agrega.

Ni él ni su esposa reportan comentarios negativos sobre molestias o ruidos, a diferencia de lo que ocurre en la calle Cervantes de Mislata, donde María afirma que más de una vez han tenido que llamar la atención a las personas que residen de manera habitual en estas viviendas. A diferencia de la calle Cieza, se trata de inquilinos heterogéneos y no sólo de estudiantes: "Hemos visto parejas jóvenes con niños pequeños, madres solas con hijos, personas de mediana edad... hay de todo", relata María.

Las molestias suelen ser esporádicas, aunque en algunos momentos se han disparado. "Hay temporadas, sobre todo cuando acompaña el buen tiempo, que les da por subir todos a la azotea y hacer barbacoas y fiestas hasta la madrugada", con el consiguiente incordio para el resto de vecinos del edificio.

Lo peor: el modelo se multiplica porque, al parecer, funciona. "En cuanto se vacía un piso (los propietarios suelen ser gente mayor), lo compran y lo reforman para convertirlo en estas residencias compartidas", añade la vecina. De momento ya tienen dos en un inmueble de apenas 16 puertas y temen que el número siga creciendo conforme los propietarios se vayan marchando, hartos de "tanto movimiento en la escalera" o por razones de edad. "Si no ponen freno a esto, se va a convertir en un problema mayúsculo para los que residimos aquí y para el resto del vecindario", vaticina María.

En Mislata, al menos, la situación parece haber quedado estacionada gracias a la moratoria de dos años anunciada por el ayuntamiento, pero el fenómeno se expande por los vecinos barrios de València y por otros municipios próximos a la capital de Túria, especialmente en aquellos que mantienen comunicación con la urbe mediante el metro. En cada una de esas localidades dependerá de la voluntad de su consistorio para mantener o intentar atajar un modelo que, cada vez más, convierte los vecindarios en algo peor al expulsar a los residentes y fracturar el comercio y la vida local hasta hacerlos desaparecer casi por completo.