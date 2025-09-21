Pintan los baches de Xirivella con la bandera palestina para que los arreglen

Este pasado viernes 19 de septiembre apareció a primera hora de la mañana una bandera palestina pintada en las escaleras de Camí Nou, una céntrica calle de Xirivella. A las 7.55 horas los vecinos del municipio de l’Horta pudieron ver el símbolo, y a las 8.15 horas ya se encontraban operarios de la Brigada Municipal eliminándolo. Algunas personas sugirieron entonces que se pintaran los baches del pueblo con la misma enseña para que el ayuntamiento actuara con la misma premura para taparlos, y alguien se ha tomado la broma al pie de la letra.

Varios baches de un camino agrícola que discurre en paralelo a las vías del tren han aparecido pintados con la bandera palestina, tal como han recogido usuarios de X. José Vico escribe en la red social: “En Xirivella, el otro día pintaron una escalera con la bandera de Palestina, a las horas, el ayuntamiento del PP y Vox, mandó a los operarios a pintar la escalera. Bien, pues han pintado los baches de la carretera, con la bandera de Palestina, para ver si así los arreglan”. Y la portavoz de Podemos en el municipio, Karen Jansen, añade: “Pues sí, la gente de mi pueblo es creativa y aceptaron el reto planteado ayer .... Veremos reacción de la alcaldesa, y mientras acción y concienciación”.

El gobierno de PP y Vox justificó el borrado del mural apelando a la convivencia de las diferentes nacionalidades afincadas en el municipio: “Aquí residen personas de 91 nacionalidades distintas que, a pesar de las guerras y conflictos que lamentablemente se viven en muchos países, conviven en paz y respeto mutuo. Ese es el valor que debemos proteger siempre. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, con la paz y con el respeto entre pueblos y culturas, recordando que el camino para lograrlo solo puede ser el del diálogo y la convivencia pacífica".

Pero para Jansen, la rapidez con la que actuó el gobierno de Paqui Bartual para borrar la bandera solo consiguió provocar el efecto contrario: “Si la alcaldesa la hubiera dejado, la gente se hubiese olvidado a los dos días de ella. Pero actuando tan rápido mandando a los operarios en media hora solo ha conseguido indignar a la gente, porque el resto del pueblo está abandonado. Para esto sí hay medios, para el resto de necesidades parece que no”, lamenta la portavoz de Podem Xirivella.

Los operarios eliminan la bandera palestina pintada en una escaldera de Xirivella / Levante-EMV

El camino donde han aparecido los baches pintados ya estaba estropeado antes del 29 de octubre del año pasado, pero la barrancada multiplicó los socavones. Se trata de una vía relativamente transitada porque permite acceder a pequeñas industrias y se utiliza como camino alternativo a la carretera del polígono. Con todo, pese a las banderas y su uso, la vecina no cree que el chiste llevado a la praxis vaya a surtir efecto: “Esos baches seguirán ahí hasta que no recibamos una subvención para repararlos”, cierra.