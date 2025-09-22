Abiertas las inscripciones para las rutas culturales de Burjassot del mes de octubre

Nuevo mes y, con él, nueva oportunidad para conocer la historia de Burjassot, visitando Los Silos, la vida y la obra del poeta burjassotense Vicent Andrés Estellés y la relación del genial escritor Vicente Blasco Ibáñez con el municipio. Y, es que, en el mes de octubre vuelven las Rutas Culturales gratuitas programadas desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Javier Naharros.

Las rutas de Los Silos están previstas para los sábados 11 y 25 de octubre, a las 11.00 y a las 12.00 horas, con una duración estimada de 45 minutos cada una de ellas. Puedes apuntarte PINCHANDO AQUÍ.

En el caso de la ruta sobre Vicent Andrés Estellés, será el sábado 4 de octubre a las 11.00 horas, con una duración estimada de una hora. Las inscripciones pueden realizarse PINCHANDO AQUÍ.

Por último, la ruta en la que se da a conocer la relación de Blasco Ibáñez con Burjassot tendrá lugar el sábado 18 de octubre también a las 11.00 horas y con una duración de una hora. Las personas interesadas en realizarla pueden hacer sus inscripciones PINCHANDO AQUÍ.

Una oportunidad única de conocer Burjassot desde una perspectiva diferente, a través de su historia y personajes culturales más destacados.