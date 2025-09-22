Alfafar abre un nuevo punto de información juvenil en el barrio Orba

Alfafar refuerza su implicación con la juventud con la apertura de un nuevo punto de información juvenil en el barrio Orba, un espacio pensado para ofrecer recursos, actividades y acompañamiento a los y las jóvenes del municipio. El servicio nace con el objetivo de convertirse en un referente de información y participación, para responder a las necesidades formativas, culturales, de ocio y de bienestar de la franja de edad de 12 a 30 años.

El Punto Jove atenderá de forma presencial en dos ubicaciones estratégicas: los miércoles y viernes de 16 a 20.30 horas en el Servicio de Atención Ciudadana de Orba (Poeta Miguel Hernández) y los martes de 9 a 14 horas en el Espai Jove de la Plaza Sequer de Nelot. En ambos espacios, las personas jóvenes podrán informarse sobre becas, programas de formación, servicios disponibles, bono cultural, talleres educativos, excursiones y actividades de ocio nocturno, además de acceder a juegos de mesa, dinámicas grupales y propuestas deportivas durante los fines de semana.

Uno de los pilares de esta iniciativa es el asesoramiento psicológico gratuito, un recurso para atender la salud mental de la juventud. Este servicio se prestará de manera presencial y bajo cita previa, con sesiones personalizadas en diferentes franjas horarias: los lunes y miércoles por la tarde en el Punto Jove de Orba, y los miércoles por la tarde y jueves por la mañana en el Espai Jove. Con esta oferta, se busca facilitar un espacio seguro y cercano donde los y las jóvenes puedan recibir apoyo emocional y orientación profesional.

Actividades en grupo

El concejal de Juventud, Roberto Alacreu, destaca que con este nuevo Punto Jove quieren estar más cerca de la juventud de Alfafar y ofrecer recursos que les ayuden en su formación, en su ocio y en su bienestar personal: “Nuestra prioridad es que encuentren un espacio de confianza donde informarse, participar y crecer acompañados”, añade.

Cada viernes y durante los fines de semana, el equipo de juventud pondrá en marcha actividades nocturnas, deportivas y salidas en grupo con el objetivo de fomentar la participación activa y ofrecer alternativas saludables de ocio.

Con esta nueva propuesta, Alfafar amplía los recursos a disposición de la juventud y acerca los servicios municipales a su día a día. El Punto Jove se presenta como un espacio dinámico donde encontrar información útil, participar en talleres y actividades, y contar con un acompañamiento especializado en momentos clave de la etapa juvenil.