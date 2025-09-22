La Baixà de la Virgen de la Cabeza marca el inicio de las fiestas patronales de Burjassot

Burjassot festejó el viernes al anochecer la Baixà de su Patrona, la Virgen de la Cabeza, en el tradicional traslado desde la ermita hasta la iglesia de San Miguel Arcángel. Fue el inicio de las fiestas patronales de septiembre. Tras la celebración de una eucaristía, que cantó el Cor Ciutat de Burjassot, la imagen de la Alcaldesa Perpetua partió de su santuario en medio del fervor de numerosos vecinos.

La acompañaron las clavariesas de la Junta del Novenario –organizadoras de la Baixà– con su presidenta al frente, Amparo Escat Vázquez, y las clavariesas de la Maredeueta local. A la comitiva se sumaron agentes del resto de congregaciones religiosas del pueblo, los cuadros de honor de las comisiones falleras y, encabezada por el alcalde, Rafa García, una nutrida representación municipal.

Las clavariesas de la Junta del Novenario y autoridades municipales en la ermita. / Vicent Ruiz Sancho

Durante el trayecto, la Escola de Tabal i Dolçaina de la Entitat Cultural Valenciana El Piló, que encabezó el traslado, y la Agrupación Musical Los Silos pusieron las partituras. Finalmente, un ramillete de fuegos artificiales culminó la Baixà.

La Maredeueta de Burjassot permanecerá en el templo de San Miguel hasta el próximo 30 de septiembre, su día grande. Esa jornada, que anualmente organizan las clavariesas de la Virgen de la Cabeza, tendrá como colofón la Pujà de la Patrona. A lo largo del traslado hasta la ermita –al lado del patio de los Silos–, la custodiarán San Miguel y el Peregrino Roc. Mientras tanto, hasta el domingo 28, víspera de la festividad de San Miguel, la parroquia del Arcángel acogerá cada atardecer, a partir de la 19.30 horas, novena seguida de misa en honor de la Virgen.