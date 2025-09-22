Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Bielsa se suma al "pelotón" del Día de la Bicicleta

El alcalde de Mislata completó el recorrido con el resto de participantes desde el Parque de la Canaleta

Carlos F. Bielsa en la celebración del Día de la Bicicleta en Mislata.

Carlos F. Bielsa en la celebración del Día de la Bicicleta en Mislata. / Ayuntamiento de Mislata / Rosa Sagredo

Redacción Levante-EMV

Mislata

Mislata acogió este sábado 21 de septiembre una nueva edición del Día de la Bicicleta, una jornada que volvió a poner a la movilidad sostenible en el centro de la agenda local. Cientos de personas se concentraron desde primera hora en el Parque de la Canaleta, punto de partida de las actividades y de la ruta ciclista que recorrió varias calles de la ciudad.

El propio alcalde, Carlos Fernández Bielsa, se sumó al pelotón y completó el recorrido montado en bicicleta del servicio público de alquiler Movus, compartiendo trayecto con los y las participantes, así como otros representantes del gobierno municipal, la concejala de Movilidad y Transporte, Nerea Gimeno, y el concejal de Deportes, Toni Arenas.

Bielsa recordó que “apostar por la bicicleta es apostar por una ciudad más saludable, menos contaminada y con mejor calidad de vida”, y subrayó que Mislata lleva años impulsando políticas que facilitan los desplazamientos sostenibles.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents