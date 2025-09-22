Bielsa se suma al "pelotón" del Día de la Bicicleta

Mislata acogió este sábado 21 de septiembre una nueva edición del Día de la Bicicleta, una jornada que volvió a poner a la movilidad sostenible en el centro de la agenda local. Cientos de personas se concentraron desde primera hora en el Parque de la Canaleta, punto de partida de las actividades y de la ruta ciclista que recorrió varias calles de la ciudad.

El propio alcalde, Carlos Fernández Bielsa, se sumó al pelotón y completó el recorrido montado en bicicleta del servicio público de alquiler Movus, compartiendo trayecto con los y las participantes, así como otros representantes del gobierno municipal, la concejala de Movilidad y Transporte, Nerea Gimeno, y el concejal de Deportes, Toni Arenas.

Bielsa recordó que “apostar por la bicicleta es apostar por una ciudad más saludable, menos contaminada y con mejor calidad de vida”, y subrayó que Mislata lleva años impulsando políticas que facilitan los desplazamientos sostenibles.