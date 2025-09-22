Carla Gallego Ibáñez, Musa de la Música de Torrent 2025/26

La Unió Musical de Torrent celebró el pasado sábado, en su sede social, el acto de nombramiento de su Musa de la Música para el ejercicio 2025/26, título que este año ostentará Carla Gallego Ibáñez. El evento, de carácter íntimo y cargado de emociones, reunió a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, así como el presidente de la Unió, Pepe Plaza, su Junta Directiva y familiares de Carla.

Carla pertenece a una familia de músicos muy ligada a la sociedad, lo que añade un valor especial a su nombramiento. Con ella, la Unió Musical suma ya 30 musas que, a lo largo de las décadas, han representado la esencia y la tradición de la sociedad.

Durante el acto, la alcaldesa Amparo Folgado felicitó personalmente a Carla y destacó la importancia de la Unió Musical en la vida cultural de la ciudad “Quiero felicitar de corazón a Carla como nueva Musa de la Música de la Unió Musical de Torrent. Estoy segura de que representarás con orgullo y con mucha ilusión a esta gran sociedad, que es un referente en nuestra ciudad. Deseo que disfrutes intensamente de este año tan especial, acompañada de su familia y de todos los músicos que forman parte de la Unió”.

Por su parte, el presidente de la entidad, Pepe Plaza, dedicó también unas palabras a la nueva musa, destacando su vínculo con la agrupación y el papel fundamental de su familia en la vida de la Unió.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue cuando Carla recibió, de manos de sus familiares, un detalle muy especial: la partitura de un pasodoble compuesto y dedicado expresamente a ella, símbolo de la estrecha relación que mantiene su entorno con la música.

En las próximas semanas se celebrará el acto de Exaltación en l’Auditori de Torrent, donde Carla Gallego Ibáñez será homenajeada públicamente y proclamada de manera oficial como Musa de la Música 2025/26. Allí tomará el testigo de Lucía Mora Molina, quien ha ejercido el cargo durante el pasado ejercicio 2024/25.