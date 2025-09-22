Conversar para aprender valenciano

La concejalía de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Burjassot que dirige Estefanía Ballesteros, a través de Aviva Burjassot, lanza una nueva edición de los Grupos de Conversación en Valenciano, destinados a las ciudadanas y ciudadanos con interés por mejorar su dominio de la lengua valenciana, en el registro oral.

Las sesiones de conversación, por grupos y en diferentes días y horarios, comenzarán en octubre y se extenderán hasta diciembre. Las inscripciones, gratuitas, podrán formalizarse a partir del martes 23 de septiembre, en la Carpeta Electrónica del Ayuntamiento de Burjassot. En caso de no quedar plazas en el grupo deseado a la hora de inscribirse, las personas interesadas podrán acceder a la lista de espera, por si se produjera alguna baja.

AVIVA Burjassot ofrece un total de cinco grupos con cinco plazas pro grupo. Habrá sesiones de conversación los lunes a las 16.00 h, a las 17.00 h y a las 18.00 h y los miércoles, a las 18.00 h y a las 19.00 h.