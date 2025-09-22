Conversar para aprender valenciano
AVIVA Burjassot ofrece una nueva edición de los Grupos de Conversación en Valenciano
La concejalía de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Burjassot que dirige Estefanía Ballesteros, a través de Aviva Burjassot, lanza una nueva edición de los Grupos de Conversación en Valenciano, destinados a las ciudadanas y ciudadanos con interés por mejorar su dominio de la lengua valenciana, en el registro oral.
Las sesiones de conversación, por grupos y en diferentes días y horarios, comenzarán en octubre y se extenderán hasta diciembre. Las inscripciones, gratuitas, podrán formalizarse a partir del martes 23 de septiembre, en la Carpeta Electrónica del Ayuntamiento de Burjassot. En caso de no quedar plazas en el grupo deseado a la hora de inscribirse, las personas interesadas podrán acceder a la lista de espera, por si se produjera alguna baja.
AVIVA Burjassot ofrece un total de cinco grupos con cinco plazas pro grupo. Habrá sesiones de conversación los lunes a las 16.00 h, a las 17.00 h y a las 18.00 h y los miércoles, a las 18.00 h y a las 19.00 h.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Manuel Carrasco arrebata en el Roig Arena
- Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet
- Crece la población sin hogar en Orriols: 'Los alquileres están imposibles
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7