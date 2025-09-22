Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conversar para aprender valenciano

AVIVA Burjassot ofrece una nueva edición de los Grupos de Conversación en Valenciano

Curso de valenciano en Burjassot

Curso de valenciano en Burjassot

Redacción Levante-EMV

La concejalía de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Burjassot que dirige Estefanía Ballesteros, a través de Aviva Burjassot, lanza una nueva edición de los Grupos de Conversación en Valenciano, destinados a las ciudadanas y ciudadanos con interés por mejorar su dominio de la lengua valenciana, en el registro oral.

Las sesiones de conversación, por grupos y en diferentes días y horarios, comenzarán en octubre y se extenderán hasta diciembre. Las inscripciones, gratuitas, podrán formalizarse a partir del martes 23 de septiembre, en la Carpeta Electrónica del Ayuntamiento de Burjassot. En caso de no quedar plazas en el grupo deseado a la hora de inscribirse, las personas interesadas podrán acceder a la lista de espera, por si se produjera alguna baja.

AVIVA Burjassot ofrece un total de cinco grupos con cinco plazas pro grupo. Habrá sesiones de conversación los lunes a las 16.00 h, a las 17.00 h y a las 18.00 h y los miércoles, a las 18.00 h y a las 19.00 h.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents