El edificio en ruinas de Torrent será derribado en unas semanas

El Ayuntamiento de Torrent ha pisado el acelerador para tratar de acometer cuanto antes el derribo del edificio declarado en ruina por las consecuencias de la dana, y que el domingo sufrió un incendio causado por varios ocupas que entraron en su interior. El consistorio prefiere no concretar una fecha exacta de cuando empezarán los trabajos de demolición pero considera que será más pronto que tarde tras el último fuego.

La finca afectada, conformada por cinco bloques con un total de cuarenta viviendas, se encuentra en las calles Maestro Fortea y Mas del Jutge. La noche de 24 de octubre decenas de vecinos tuvieron que ser desalojados por el impacto del caudal de agua que descendía por los barrancos del Poyo y l'Horteta. Tras la barrancada, los residentes pudieron volver a sus casas, pero el 12 de noviembre el consistorio decretaba la ruina del edificio y desalojo a todo el vecindario.

Imagen de la vivienda afectada por las llamas en el edificio de Torrent / Francisco Calabuig

El informe del arquitecto municipal determinaba que se había producido erosión en el puente situado en las inmediaciones y el colapso del muro que servía de protección rígida de su intradós en el cual se encuentran los fundamentos de los cinco bloques y el flujo hidráulico genera vórtexs que socaban el terreno bajo el elemento estructural, el cual, llega al punto de poder provocar el descalze y su colapso. Se une que no se puede asegurar hasta donde se ha producido la erosión si no se realizan trabajos de limpieza. A esto hay que añadir, que el edificio arrastraba ya daños estructurales desde 2016, fecha desde la que los servicios municipales han ido advirtiendo del deterioro de la finca y de la necesidad de actuar para frenar los colapsos parciales que empezaban a afectar los muros medianeros.

Maraña administrativa

Desde el desalojo definitivo de noviembre, el consistorio ha ido realizando las gestiones que deben concluir en el derribo del edificio. Pero el departamento técnico torrentino ha tenido que enfrentarse a una maraña administrativa. Cada una de las cuarenta viviendas tenía casuísticas diferentes en cuanto a la propiedad a la que notificar el derribo: propietarios particulares, bancos, herederos varios y hasta algunos ilocalizables. Pese a todo, el ayuntamiento dispone ya de hasta tres informes (uno de ellos de la univerisidad) que alertan del estado de ruina y del peligro que supone.

Francisco Calabuig

Ahora, y tras el incendio del domingo, el consistorio ha agilizado el úlitmo informe que debe servir a la alcaldesa Amparo Folgado para rubricar el decreto de demolición. En este sentido, el consistorio no puede concretar cuándo entrarán las máquinas pero no oculta que tras el último incidente se va a agilizar al máximo los trámites para que los derribos comiencen en los próximos días o semanas.

Vigilancia policial las 24 horas

Por otro lado, una patrulla de la Policía Local de Torrent vigila las 24 horas que no vuelvan a producirse ocupaciones en el interior del edificio incendiado. De hecho, según ha podido saber este diario, la pasada semana bomberos y agentes de policía tuvieron que acudir al inmueble tras ser alertados por los vecinos de nuevas presencias en la finca. Tras el desalojo de los residentes en noviembre, ya se instaló una patrulla noche y día junto al complejo de pisos, que tiene tapiadas las entradas y ventanas. Tiempo después se bajó la intensidad policial pasando a rondas intermitentes. Ocupas y ladrones abrieron butrones por la parte trasera, con acceso desde el lecho del barranco, y desvalijaron todo aquello que los propietarios todavía tenían en sus moradas.