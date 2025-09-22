Los expertos destacan la importancia de formar a la ciudadanía ante inundaciones

Compromís per Alboraia ha organizado una mesa redonda con personas expertas sobre el fenómeno de las dana en Alboraia. Ha sido un acto abierto a todo el pueblo y a personas de otros pueblos de la comarca por los que pasa el Barranco del Carraixet.

Ana Camarasa, catedrática de geografía física UV – investigadora del Carraixet, ha hablado de la importancia de educar en el riesgo a la población. En un estudio observaron como los vecinos y vecinas de algunos pueblos del Barranc del Carraixet estaban dispuestos a participar en actividades formativas como simulacros. También ha afirmado que la autopista A7 tendría que ser más permeable.

Mesa de expertos en Alboraia. / Compromís

Carles Sanchis Ibor, investigador de la Fundación Nueva Cultura del Agua-UPV y Presidente de la Junta Rectora Albufera. Ibor ha explicado que “los problemas complejos, como las inundaciones, no tienen soluciones fáciles y únicas”. Para el experto, aunque el riesgo 0 no existe, hay cuatro factores que son fundamentales para reducir riesgos: urbanismo; educación; alerta y emergencia; infraestructuras hidraúlicas.

Rosa Pardo, ex directora general de Política Territorial y Paisaje, ha destacado la importancia del paisaje de huerta para reducir las consecuencias de las avenidas. "Es muy importante que la gente sea consciente de los riesgos del lugar donde vive", explica.

Por último, Paula Espinosa, Diputada en Corts. Comisión de Agricultura y Comisión de obras públicas, ha reivindicado la importancia de la política para reducir los riesgos, y la valentía de llevar adelante las medidas que plantean los expertos.