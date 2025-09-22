Los expertos destacan la importancia de formar a la ciudadanía ante inundaciones
Compromís organiza una mesa redonda en Alboraia
Compromís per Alboraia ha organizado una mesa redonda con personas expertas sobre el fenómeno de las dana en Alboraia. Ha sido un acto abierto a todo el pueblo y a personas de otros pueblos de la comarca por los que pasa el Barranco del Carraixet.
Ana Camarasa, catedrática de geografía física UV – investigadora del Carraixet, ha hablado de la importancia de educar en el riesgo a la población. En un estudio observaron como los vecinos y vecinas de algunos pueblos del Barranc del Carraixet estaban dispuestos a participar en actividades formativas como simulacros. También ha afirmado que la autopista A7 tendría que ser más permeable.
Carles Sanchis Ibor, investigador de la Fundación Nueva Cultura del Agua-UPV y Presidente de la Junta Rectora Albufera. Ibor ha explicado que “los problemas complejos, como las inundaciones, no tienen soluciones fáciles y únicas”. Para el experto, aunque el riesgo 0 no existe, hay cuatro factores que son fundamentales para reducir riesgos: urbanismo; educación; alerta y emergencia; infraestructuras hidraúlicas.
Rosa Pardo, ex directora general de Política Territorial y Paisaje, ha destacado la importancia del paisaje de huerta para reducir las consecuencias de las avenidas. "Es muy importante que la gente sea consciente de los riesgos del lugar donde vive", explica.
Por último, Paula Espinosa, Diputada en Corts. Comisión de Agricultura y Comisión de obras públicas, ha reivindicado la importancia de la política para reducir los riesgos, y la valentía de llevar adelante las medidas que plantean los expertos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Manuel Carrasco arrebata en el Roig Arena
- Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet
- Crece la población sin hogar en Orriols: 'Los alquileres están imposibles
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7