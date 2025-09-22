Massanassa anuncia la tercera edición del Concurso Nacional de Fotografía Gabriel Cualladó

Tras el éxito del segundo año del Concurso Nacional de Fotografía Gabriel Cualladó con un total de 514 fotografías presentadas y 195 participantes de toda España, desde el Ayuntamiento de Massanassa anuncian la celebración de su tercera edición.

Con el objetivo de honrar la memoria y la obra artística de Gabriel Cualladó (Massanassa 1925 – Madrid 2003), reconocido artista a nivel nacional e internacional galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 1994, el Ayuntamiento de Massanassa creó este concurso de fotografía en 2023 con motivo del 25º aniversario de la Sala Gabriel Cualladó, ubicada en el auditorio del municipio. Una sala que acoge exposiciones de grandes artistas, fotógrafos, pintores… Todo con la misión de ofrecer y fomentar la cultura entre la ciudadanía y poner en valor a las personas que se dedican a esta bella profesión.

Las inscripciones para todas aquellas personas que deseen participar en el 3º Concurso Nacional de Fotografía Gabriel Cualladó estarán abiertas desde este 22 de septiembre, hasta el 20 de octubre, ambos inclusive. Las obras deberán adjuntarse al siguiente correo electrónico: massanassa.concursogcuallado@gmail.com

Premios

Se establecen dos categorías con los siguientes premios económicos:

Categoría libre: Fotografías con una clara referencia al tipo de fotografía que caracteriza la obra de Gabriel Cualladó en blanco y negro.

Primer premio: 500 euros

Segundo premio: 250 euros.

Categoría local: Fotografías relacionadas claramente con la localidad de Massanassa (Valencia) o sus habitantes, con las mismas características que las de tema libre en blanco y negro.

Único premio: 200 euros.

Las bases completas del concurso y los requisitos que deben cumplir las obras pueden consultarse en el apartado ‘Premios y Concursos’ de la página web del Ayuntamiento de Massanassa: https://www.massanassa.es/es/pagina/premios-concursos

En la segunda edición celebrada en 2024, el ganador de la Categoría libre fue David Coronado Verdeguer por su obra “Xiquet entre majors”. El segundo premio de la misma categoría, se lo llevó Fernando Mas Ciges por su fotografía “Inocencia”. A nivel local, Alicia Girona López consiguió ganar el premio de la Categoría Local por su instantánea “Festa de Sant Antoni”.