Massanassa otorga los Premios a la Excelencia y Esfuerzo en los Estudios Musicales a 19 jóvenes
Los jóvenes premiados ofrecieron una audición pública en la que demostraron su formación y evolución artística
El Ayuntamiento de Massanassa celebró el pasado sábado el acto de entrega de los Premios a la Excelencia y al Esfuerzo en los Estudios Musicales, correspondientes al curso 2023-2024. Una iniciativa que reconoce el compromiso, el talento y la dedicación del alumnado de enseñanzas musicales del municipio.
El evento tuvo lugar en un ambiente familiar, donde los jóvenes premiados ofrecieron una audición pública en la que demostraron su formación y evolución artística. Posteriormente, recibieron sus diplomas por la concejala de Cultura, Marta Ramón.
Dos categorías
- Premio a la Excelencia, dotado con 300 euros, destinado a aquellos estudiantes que han obtenido una nota media igual o superior a 9 en el curso anterior.
- Premio al Esfuerzo, dotado con 200 euros, para el alumnado con una nota media igual o superior a 8.
Los y las 19 jóvenes músicos y músicas han sido: Rubén Martí, Laia Martínez, Alejandro Navarro, Aitana Casado, Aitana Jiménez, Marc Jiménez, Pablo Alaminos, Valentina Pérez, María Alfonso, Mario Cano, Alia Montrós, Mateo Muñoz, Nicolás Alfonso, Mireia Martínez, Carlos Giménez, Clara Soria, Mario del Olmo, Christian Bresó y Marc Peris.
"Queremos felicitar a todos los participantes y animar a seguir cultivando su formación musical, así como agradecer la labor del profesorado y familias que acompañan y apoyan su trayectoria", expresan desde el consistorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Manuel Carrasco arrebata en el Roig Arena
- Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet
- Crece la población sin hogar en Orriols: 'Los alquileres están imposibles
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7