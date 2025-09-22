Massanassa otorga los Premios a la Excelencia y Esfuerzo en los Estudios Musicales a 19 jóvenes

El Ayuntamiento de Massanassa celebró el pasado sábado el acto de entrega de los Premios a la Excelencia y al Esfuerzo en los Estudios Musicales, correspondientes al curso 2023-2024. Una iniciativa que reconoce el compromiso, el talento y la dedicación del alumnado de enseñanzas musicales del municipio.

El evento tuvo lugar en un ambiente familiar, donde los jóvenes premiados ofrecieron una audición pública en la que demostraron su formación y evolución artística. Posteriormente, recibieron sus diplomas por la concejala de Cultura, Marta Ramón.

Dos categorías

, dotado con 300 euros, destinado a aquellos estudiantes que han obtenido una nota media igual o superior a 9 en el curso anterior. Premio al Esfuerzo, dotado con 200 euros, para el alumnado con una nota media igual o superior a 8.

Los y las 19 jóvenes músicos y músicas han sido: Rubén Martí, Laia Martínez, Alejandro Navarro, Aitana Casado, Aitana Jiménez, Marc Jiménez, Pablo Alaminos, Valentina Pérez, María Alfonso, Mario Cano, Alia Montrós, Mateo Muñoz, Nicolás Alfonso, Mireia Martínez, Carlos Giménez, Clara Soria, Mario del Olmo, Christian Bresó y Marc Peris.

"Queremos felicitar a todos los participantes y animar a seguir cultivando su formación musical, así como agradecer la labor del profesorado y familias que acompañan y apoyan su trayectoria", expresan desde el consistorio.