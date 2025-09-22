Mislata celebra el Día de la Bicicleta con una ruta urbana

Mislata acogió una nueva edición del Día de la Bicicleta, una jornada que volvió a poner a la movilidad sostenible en el centro de la agenda local. Cientos de personas se concentraron desde primera hora en el Parque de la Canaleta, punto de partida de las actividades y de la ruta ciclista que recorrió varias calles de la ciudad.

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, acompañado por la concejala de Movilidad y Transporte, Nerea Gimeno, y el concejal de Deportes, Toni Arenas, dio la bienvenida a los participantes antes de iniciar el itinerario. Las autoridades se sumaron al pelotón y completaron el recorrido montados en bicicletas del servicio público de alquiler Movus, compartiendo trayecto con los y las participantes.

Bielsa recordó que “apostar por la bicicleta es apostar por una ciudad más saludable, menos contaminada y con mejor calidad de vida”, y subrayó que Mislata lleva años impulsando políticas que facilitan los desplazamientos sostenibles.

La mañana arrancó con el reparto del pack ciclista para las personas inscritas y actividades dirigidas a todas las edades, como una gymkhana en bici, pintacaras y una minidisco y la apertura del Parque Infantil de Tráfico para practicar la conducción segura. Tras el recorrido tuvo lugar un sorteo de varios regalos y de cuatro bicicletas entre todos los participantes, un gesto con el que la organización quiso agradecer la implicación de la ciudadanía.

Emisiones y transporte alternativo

El evento estuvo coordinado por la Peña Ciclista Mislata, en colaboración con las concejalías de Deportes y Movilidad, y se enmarcó en la Semana Europea de la Movilidad, una campaña que impulsa la reducción de emisiones y el uso de transportes alternativos en los desplazamientos cotidianos.

En Mislata la apuesta por una movilidad más sostenible no se limita a campañas puntuales, sino que se prolonga a lo largo de todo el año. Entre las iniciativas ya en marcha figuran el servicio de préstamo de bicicletas eléctricas, operativo las 24 horas; la entrega anual de bonometros gratuitos para mayores y personas con movilidad reducida; y la renovación progresiva de la flota municipal con vehículos totalmente eléctricos. Estas medidas buscan recortar las emisiones, mejorar la calidad del aire y favorecer un entorno urbano cada vez más accesible para la ciudadanía.