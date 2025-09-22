Museros intensifica la limpieza del Barranquet

El Ayuntamiento de Museros, a través de la Concejalía de Agricultura, ha coordinado un plan especial de limpieza del Barranquet y de las zonas colindantes. Esta actuación responde al objetivo de minimizar riesgos por eventuales inundaciones ante episodios de lluvias intensas que se puedan producir en los meses de otoño.

Los trabajos se han centrado principalmente en el desbroce de matorrales y vegetación que invadían el cauce, garantizando así una evacuación más rápida y segura de las aguas pluviales. Asimismo, se ha llevado a cabo la limpieza de caminos y espacios ajardinados gracias a la labor de los peones agrícolas incorporados el pasado mes de julio. En la limpieza del barranco se ha utilizado maquinaria específica, como una retroexcavadora, para facilitar los trabajos y la retirada de cañas, suciedad y maleza.

Además, la brigada municipal ha estado llevando a cabo este mes los trabajos anuales de limpieza y desinfección de los imbornales, del sequiol y de las rejas de recogida de aguas pluviales de todo el municipio.

Cristina Civera, alcaldesa de Museros y responsable del área de Agricultura, ha destacado la importancia de estas acciones: “Anticiparnos es la mejor manera de reducir el impacto de las lluvias intensas. Con estas labores de limpieza reforzamos la protección de nuestros caminos y campos, y garantizamos mayor seguridad para toda la ciudadanía. Son actuaciones que reflejan el compromiso firme del Ayuntamiento con el cuidado de Museros y con una gestión sostenible de nuestro entorno”.