Una mujer de Paterna da a luz en la ambulancia de camino al hospital

Una mujer de Paterna dio a luz este sábado a las cinco de la madrugada en una ambulancia de camino al hospital la Fe de València. No dio a tiempo a llegar al centro hospitalario y fue el personal de Urgencias quien asistió el alumbramiento del bebé, que ha nacido sano. La pequeña se llama Dayana y tanto ella como la mamá se están recuperando de un parto inesperado y de película.

Tal como informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) el sábado por la tarde, a las cinco de la madrugada se alertó al equipo de CICU de que una mujer estaba de parto en su domicilio tras romper aguas. El CICU movilizó una unidad del SAMU. Hasta la llegada de la ambulancia al domicilio se dieron las indicaciones al acompañante de la mujer para que supiera como proceder.

Una vez en el lugar el equipo médico asistió a la mujer y se procedió al traslado hasta el Hospital La Fe de València. Sin embargo, el parto fue más rápido y antes de la llegada al hospital, nació Dayana en la ambulancia. La madre, de 35 años y la niña han ingresado en buen estado de salud en el centro hospitalario, donde se les ha atendido inmediatamente después de dar a luz.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha compartido en redes sociales esta bienvenida al mundo de la bebé para agradecer la labor de la Policía Local, así como para felicitar a la familia.

"Gran labor de la Policía Local de Paterna en un parto inesperado: seguridad, acompañamiento y apoyo al SAMU en todo momento, con profesionalidad y cercanía. ¡Bienvenida Dayana y felicidades a tus papás!", ha escrito Sagredo, quien también ha agradecido a "todos los agentes y sanitarios por su esfuerzo, entrega y compromiso con nuestra ciudad y nuestra gente".