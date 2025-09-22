El incendio en la segunda planta de una finca en Torrent gravemente afectada por la dana, que obligó ayer a desalojar a dos personas, un hombre de 29 años y una mujer de 27, que se encontraban en el domicilio de forma ilegal, según informó el ayuntamiento, y quienes se vieron afectados por el humo, ha reavivado el "malestar" en el vecindario ante la situación en la que se encuentran los cinco bloques de casas de los números 5 y 7 de la calle Maestro Fortea. Los inmuebles están clausurados y precintados y cuentan con el informe de los arquitectos del Ayuntamiento de Torrent que avalan su derribo en cuanto los servicios técnicos corroboren y determinen que la ruina es inminente y existe peligro. Pero el edificio todavía sigue en pie casi once meses después de la riada.

"Hasta que no pase algo grave de verdad y haya algún muerto, no lo van a derribar. No es justo que tengamos esto aquí", comparte con Levante-EMV Rocío, una vecina de la zona. La finca está situada en la confluencia de los barrancos de l'Horteta y del Poyo, donde el impacto del agua fue brutal el pasado 29 de octubre y llegó a alcanzar al segundo piso. El Consorci Provincial de Bombers recibió un aviso por las llamas a las 7.53 horas de ayer y se desplazaron hasta allí cuatro dotaciones de Torrent y Catarroja y el sargento de Torrent. Los bomberos pudieron llegar a las dos personas que se encontraban en el interior de la vivienda y, tras ser rescatadas, fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención sanitaria.

Fue el ruido de las sirenas de bomberos el que despertó a María José, una vecina del barrio. "Sabemos que hay mucho daño, y muchas cosas pendientes por hacer, y que por mucho que queramos correr, esto va a tardar en solucionarse, pero estamos hartos porque sabemos que hay gente que entra aun sabiendo que hay peligro extremo de derrumbe", afirma. Vivir al lado del barranco, después de la tragedia que supuso la dana, genera incertidumbre. "Es una zona inundable. Si vuelve a ocurrir algo así, con esa braveza, que nadie nos esperábamos, no se puede poner un parque, tampoco edificar", añade.

Los vecinos y vecinas con los que ha podido hablar este diario reclaman que se derribe esta manzana de viviendas, ubicada a la entrada del polígono Mas del Jutge, y se realicen las obras necesarias para prevenir otra riada. "Es una barbaridad, si de momento no lo podían derribar, tendrían que haber hecho medidas más contundentes. Un alambrado no soluciona el problema. Lo tienen que derribar, y ponernos aquí un muro de contención", opina Rocío.

A la espera de informes técnicos

El edificio afectado, explicó ayer a Levante-EMV el consistorio de Torrent, se encuentra a la espera de los informes técnicos que permitan ejecutar su demolición urgente. El procedimiento se complica por la situación de más de 40 vecinos afectados, cada uno con una casuística particular de propiedad, lo que retrasa la resolución definitiva. El pasado mes de junio, precisamente, se procedió al derribo de una nave industrial situada en la calle Artesanos número 27, debido a los importantes daños provocados por la dana y que había sufrido posteriores incendios.

Mientras se soluciona el embrollo administrativo y burocrático que permita proceder a su derribo, la finca ha sufrido todo tipo de expolios y saqueos, pese a la vigilancia policial, aprovechando los boquetes que causó el agua en la parte trasera de la finca, a pie de barranco, tal como ya publicó Levante-EMV. Una circunstancia que genera preocupación entre los vecinos y vecinas. "Sentimos inseguridad. Tengo que sacar a la perra cuando ella me lo pide, a las 2 o las 4 de la madrugada, y no sé lo que me voy a encontrar", cuenta Rocío.

El pasado 20 de agosto, comparte la vecina, entregaron varios escritos al consistorio torrentino, tras recoger firmas en las distintas fincas que rodean el edificio precintado, para exigir que se actúe al respecto. "El ayuntamiento que tome medidas. Los vecinos no tenemos que solucionar los problemas de los ayuntamientos ni de los pueblos. No tenemos por qué sentirnos inseguros porque a nuestro lado pase una catástrofe", defiende. En la misma línea, María José apunta que "cada dos por tres tenemos a la Policía por aquí, no podemos estar tranquilos en la zona, si no es una cosa es otra, estamos cansados".

Hace unos meses, informó este diario, ante determinados avisos del vecindario por la presencia de intrusos en el edificio, la Policía redobló los controles y la presencia en el entorno del inmueble. Incluso en alguna ocasión se interceptó a un par de personas en el interior. También se tapiaron algunos accesos. Tras el incidente de ayer, una patrulla se mantuvo a las puertas de la finca durante toda la jornada vigilando el acceso por la fachada principal. De momento, esa vigilancia está prevista que se mantenga las 24 horas del día. Pero lo que realmente urge es la demolición.