Sin administrativos ni conserjes desde 2019 en el IES de Rafelbunyol

El IES de Rafelbunyol sigue sin personal administrativo y de conserjería y no pueden más. La comunidad educativa lo pide desde hace meses a la Conselleria de Educación y la de Justicia, pero los trabajadores no llegan. La consecuencia, "la imposibilidad de tener un buen funcionamiento diario, pues las tareas de estas figuras profesionales las acaban asumiendo desde el equipo docente".

Y es que la situación obliga al equipo directivo a asumir tareas que corresponden a personal no docente, haciendo inviable el correcto funcionamiento del centro y provocando una sobrecarga insostenible. Tanto las familias como la comunidad educativa vienen denunciando esta carencia desde 2019. Al no obtener ninguna solución, la comunidad educativa se ha concentrado esta mañana a las puertas del centro para reivindicar esta falta de personal.

Además, también han protestado por las altas temperaturas que soportan dentro de las aulas, donde a menudo los termómetros superan los 30 grados, una elevada humedad y hasta 30 personas en 40 m². "Desde las familias de Rafelbunyol, nos manifestamos para reivindicar que envíen el personal necesario para poder atender a la población escolar y también reivindicamos que ante las altas temperaturas y el alargamiento del verano es imposible dar clase con este calor", han dicho durante la protesta.

El Ayuntamiento de Rafelbunyol, por su parte, ha elaborado una declaración institucional que se aprobará en el pleno del 29 de septiembre del próximo lunes y que espera salir adelante por unanimidad. En el escrito, que ya se ha remitido a la dirección general de Función Pública y a la dirección general de personal docente, lamentan una situación que ya es "insostenible" y piden, en primer lugar, que se cubran las plazas.

"El IES de Rafelbunyol se encuentra en una situación insostenible, pues las dos plazas de auxiliar de servicios (conserjería) están vacantes y la única plaza de auxiliar administrativo también falta por cubrir", explican en el documento. De hecho, esta ausencia de trabajadores preocupaba y mucho antes del inicio de curso, cuando se llevan a cabo todas las matrículas y una vez comenzadas las clases por los accesos al complejo educativo, entre otras funciones.

Para este curso 2025-2026, el centro de educación secundaria tiene 650 alumnos y alumnas matriculados; un incremento de más de 95 % desde el curso 2017-2018, repartidos en 24 unidades oficiales de ESO, Bachillerato, FP Básica, Ciclos de Grado Medio y programas de diversificación curricular y la nueva familia profesional de Comercialización y Marketing implantada en el curso 2023-2024.

Aumentar las vacantes de acuerdo al volumen de gestión

Por eso, el ayuntamiento exige a la conselleria de Educación la cobertura inmediata y urgente de las plazas de conserjes, una vacante y la otra adjudicada por oposición y pendiente de incorporación; así como la incorporación urgente de la plaza de auxiliar de gestión, vacante. Asimismo, solicitan la creación y la asignación de una plaza adicional de personal administrativo estructural para atender adecuadamente las necesidades del centro y crear, también, otra plaza de personal de servicios estructural, ya que el IES está abierto más de 12 horas al día.

Por último, el ayuntamiento exige a la administración autonómica que se revisen los criterios de dotación de personal administrativo y deservicios en los centros educativos atendiendo al número de alumnos, la complejidad de la oferta educativa y el volumen real de gestión.