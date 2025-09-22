El PP de Paterna exigirá en el pleno la publicación de los gastos de la caja fija municipal

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Paterna presentará en el próximo pleno una moción para exigir la actualización y publicación en el Portal de Transparencia de los gastos de caja fija, que llevan sin hacerse públicos desde 2021, según los populares. Con esta iniciativa, el PP busca garantizar que los vecinos de Paterna puedan conocer en qué se han gastado parte de sus impuestos durante los ejercicios 2022, 2023, 2024 y lo transcurrido de 2025.

"La transparencia no es un eslogan, es una obligación. No puede ser que durante casi cuatro años los vecinos no hayan podido acceder a esta información básica. Queremos luz y taquígrafos en la gestión municipal”, ha señalado la portavoz popular, Sara Palma. La moción propone, además de la actualización inmediata de todos los ejercicios pendientes, la publicación periódica de estos gastos, detallando conceptos, importes y destinatarios, siempre respetando la normativa de protección de datos.

Desde el grupo popular recuerdan que la Ley de Transparencia obliga a todas las administraciones a garantizar la publicidad activa sobre el uso de los fondos públicos. "El PSOE de Paterna tiene la oportunidad de demostrar que no tiene nada que ocultar y que está comprometido con la rendición de cuentas", han subrayado los populares. El PP confía en que la moción sea aprobada por mayoría y que el Ayuntamiento de Paterna recupere los estándares de transparencia que la ciudadanía merece.